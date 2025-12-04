Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Слот прокомментировал результат с Сандерлендом: что пошло не так
Англия
04 декабря 2025, 03:04
Слот прокомментировал результат с Сандерлендом: что пошло не так

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Арне Слот прокомментировал ничью с «Сандерлендом» (1:1) в 14-м туре АПЛ.

«Игра напоминала матч на выходных: мы практически не давали сопернику создавать моменты, но и сами создали немного. Сегодня нам также не повезло с пропущенным голом. После рикошета мяч мог полететь в любую сторону, но оказался в воротах.

В погоне за победой мы испробовали все варианты, и в конце нам повезло, когда соперник оказался один на один с Алиссоном. Кьеза выложился полностью – именно такое отношение и хочется видеть от футболиста. Он продолжал бежать и вынес мяч с линии ворот.

Еще один матч, где мы забили меньше, чем могли, а соперник эффективно использовал свои возможности», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Арне Слот Ливерпуль Сандерленд Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: NBC Sports
