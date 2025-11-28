Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 ноября 2025, 20:09
Вместо Слота. Ливерпуль может возглавить лучший тренер мира

Луис Энрике может прийти в английский гранд

Вместо Слота. Ливерпуль может возглавить лучший тренер мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике может возглавить «Ливерпуль». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство английского гранда недовольно игрой и результатами команды под управлением Арне Слота. Нидерландца временно может заменить Юрген Клопп, после которого должен прийти 55-летний испанец.

«Ливерпуль» после 12 туров Английской Премьер-лиги набрал 18 очков и расположился на 12-й позиции турнирной таблицы. В Лиге чемпионов «красные» с девятью очками идут 13-ми.

Луисс Энрике является лучшим тренером 2025 года по версии France Football.

