Вместо Слота. Ливерпуль может возглавить лучший тренер мира

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике может возглавить «Ливерпуль». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство английского гранда недовольно игрой и результатами команды под управлением Арне Слота. Нидерландца временно может заменить Юрген Клопп, после которого должен прийти 55-летний испанец.

«Ливерпуль» после 12 туров Английской Премьер-лиги набрал 18 очков и расположился на 12-й позиции турнирной таблицы. В Лиге чемпионов «красные» с девятью очками идут 13-ми.

Луисс Энрике является лучшим тренером 2025 года по версии France Football.