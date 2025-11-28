Англия28 ноября 2025, 20:09 |
Вместо Слота. Ливерпуль может возглавить лучший тренер мира
Луис Энрике может прийти в английский гранд
Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике может возглавить «Ливерпуль». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство английского гранда недовольно игрой и результатами команды под управлением Арне Слота. Нидерландца временно может заменить Юрген Клопп, после которого должен прийти 55-летний испанец.
«Ливерпуль» после 12 туров Английской Премьер-лиги набрал 18 очков и расположился на 12-й позиции турнирной таблицы. В Лиге чемпионов «красные» с девятью очками идут 13-ми.
Луисс Энрике является лучшим тренером 2025 года по версии France Football.
и это при огромных тратах на трансферы и великолепном составе
