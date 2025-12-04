Поражение Челси от Лидса: тренер лондонцев признал превосходство соперника

Энцо Мареска признал превосходство «Лидса» в матче 14-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).

«Они были сильнее нас во всех аспектах и заслуженно одержали победу. Из этой игры трудно вынести что-то для будущего – можно лишь попытаться проанализировать свои действия и начинать заново.

Мы очень хорошо сыграли с «Арсеналом» и «Барселоной», но это не значит, что каждый матч будет таким же. Нужно подстраиваться под ситуацию, проводить ротацию состава. Уровень игры будет меняться. Конечно, после таких встреч, как предыдущие два, ждешь более уверенной игры, но это не всегда возможно.

Сегодня ни один игрок не продемонстрировал свой лучший уровень. Надеюсь, это был просто плохой день. Мы уступили во всех единоборствах», – заявил главный тренер «Челси».