28-летний украинский хавбек команды Слован Братислава Даниил Игнатенко отметился забитым голом в матче чемпионата Словакии.

Игнатенко отличился в ворота Ружомберока в поединке 10-го тура на 34-й минуте, сделав счет 1:1.

Слован в итоге потерпел поражение 1:2. Сам Даниил провел на поле всю игры и также отметился желтой карточкой на 90-й.

Для Игнатенко этот гол стал вторым в сезоне 2025/26. Свой первый мяч в этой кампании он забил 16 августа в матче 4-го тура чемпионата против Скалицы (1:0).

В системе Слована также находится украинский форвард Николай Кухаревич, который пока что не играет из-за травмы.

Слован в таблице национального первенства идет на первом месте с 36 очками по итогам 16 сыгранных поединков. У ближайшего преследователя Жилины 34 пункта.

Чемпионат Словакии 2025/26. 10-й тур, 3 декабря

Слован – Ружомберок – 1:2

Голы: Игнатенко, 34 – Хладик, 4, Фила, 80

ВИДЕО. Как украинец Игнатенко в Словакии забил второй гол в сезоне 2025/26

Таблица чемпионата Словакии 2025/26