ВИДЕО. Как украинец Игнатенко в Словакии забил второй гол в сезоне 2025/26
Даниил отличился в матче 10-го тура чемпионата против команды Ружомберок (1:2)
28-летний украинский хавбек команды Слован Братислава Даниил Игнатенко отметился забитым голом в матче чемпионата Словакии.
Игнатенко отличился в ворота Ружомберока в поединке 10-го тура на 34-й минуте, сделав счет 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Слован в итоге потерпел поражение 1:2. Сам Даниил провел на поле всю игры и также отметился желтой карточкой на 90-й.
Для Игнатенко этот гол стал вторым в сезоне 2025/26. Свой первый мяч в этой кампании он забил 16 августа в матче 4-го тура чемпионата против Скалицы (1:0).
В системе Слована также находится украинский форвард Николай Кухаревич, который пока что не играет из-за травмы.
Слован в таблице национального первенства идет на первом месте с 36 очками по итогам 16 сыгранных поединков. У ближайшего преследователя Жилины 34 пункта.
Чемпионат Словакии 2025/26. 10-й тур, 3 декабря
Слован – Ружомберок – 1:2
Голы: Игнатенко, 34 – Хладик, 4, Фила, 80
ВИДЕО. Как украинец Игнатенко в Словакии забил второй гол в сезоне 2025/26
Таблица чемпионата Словакии 2025/26
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
Президент клуба не хочет видеть тренера из УПЛ