ВИДЕО. Вирц забил первый гол за Ливерпуль, но его переписали на автогол

В среду, 3 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Сандерлендом». Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

На 81-й минуте поединка свой первый гол за «Ливерпуль» забил немецкий полузащитник Флориан Вирц. После этого забитого мяча счет в игре стал 1:1, но позже этот мяч переписали на защитника Сандерленда Норди Мукиеле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Напомним, Вирц перешел в «Ливерпуль» летом 2025 года за 120 миллионов евро. Для первого гола в чемпионате Англии ему понадобилось 13 матчей.

ВИДЕО. Флориан Вирц забил первый гол за Ливерпуль