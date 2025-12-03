ВИДЕО. Вирц забил первый гол за Ливерпуль, но его переписали на автогол
Произошло это в матче с Сандерлендом
В среду, 3 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Сандерлендом». Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
На 81-й минуте поединка свой первый гол за «Ливерпуль» забил немецкий полузащитник Флориан Вирц. После этого забитого мяча счет в игре стал 1:1, но позже этот мяч переписали на защитника Сандерленда Норди Мукиеле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Напомним, Вирц перешел в «Ливерпуль» летом 2025 года за 120 миллионов евро. Для первого гола в чемпионате Англии ему понадобилось 13 матчей.
ВИДЕО. Флориан Вирц забил первый гол за Ливерпуль
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба не хочет видеть тренера из УПЛ
Первый личный старт среди мужчин подарил скандинавскую цветочную церемонию