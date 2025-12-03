ВИДЕО. Мбаппе быстро забил супергол в гостевом матче Реала с Атлетиком

3 декабря 20:00 проходит перенесенный матч 19-го тура Ла Лиги.

Атлетик Бильбао и Реал Мадрид встречаются на стадионе Сан-Мамес в Бильбао.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резерве гостей.

Галактикос уже впереди (1:0), ранний гол забил французский форвард Килиан Мбаппе.

Получив пас в центре поля, Мбаппе феноменально разобрался с защитой соперника.

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 7 мин