Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Мбаппе быстро забил супергол в гостевом матче Реала с Атлетиком
Испания
03 декабря 2025, 20:29 | Обновлено 03 декабря 2025, 20:37
ВИДЕО. Мбаппе быстро забил супергол в гостевом матче Реала с Атлетиком

Килиан открыл счет на 7-й минуте матча Ла Лиги на стадионе Сен-Мамес

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря 20:00 проходит перенесенный матч 19-го тура Ла Лиги.

Атлетик Бильбао и Реал Мадрид встречаются на стадионе Сан-Мамес в Бильбао.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резерве гостей.

Галактикос уже впереди (1:0), ранний гол забил французский форвард Килиан Мбаппе.

Получив пас в центре поля, Мбаппе феноменально разобрался с защитой соперника.

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 7 мин

По теме:
Мбаппе снова в огне. Реал прервал серию поражений в Ла Лиге
ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в матче Реала против Атлетика Бильбао
ВИДЕО. Камаванга удвоил перевес Реала над Атлетиком перед перерывом
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
MrStepanovM .
звірюга! а як туго починав в Мадриді...
