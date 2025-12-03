Испания03 декабря 2025, 20:29 | Обновлено 03 декабря 2025, 20:37
ВИДЕО. Мбаппе быстро забил супергол в гостевом матче Реала с Атлетиком
Килиан открыл счет на 7-й минуте матча Ла Лиги на стадионе Сен-Мамес
3 декабря 20:00 проходит перенесенный матч 19-го тура Ла Лиги.
Атлетик Бильбао и Реал Мадрид встречаются на стадионе Сан-Мамес в Бильбао.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резерве гостей.
Галактикос уже впереди (1:0), ранний гол забил французский форвард Килиан Мбаппе.
Получив пас в центре поля, Мбаппе феноменально разобрался с защитой соперника.
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 7 мин
звірюга! а як туго починав в Мадриді...
