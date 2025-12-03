Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В ЛНЗ отреагировали на слухи о трансфере африканского форварда
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 23:47 |
В ЛНЗ отреагировали на слухи о трансфере африканского форварда

Виталий Пономарев подтвердил интерес к Бабукарру Фаалу из Руха

ФК Рух. Бабукарр Фаал

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев отреагировал на слухи об интересе к гамбийскому нападающему львовского Руха Бубакарру Фаалу:

«Я был инициатором, чтобы этого игрока взяли в Рух, когда еще был главным тренером. Это хороший игрок, но у нас на примете очень много футболистов не только украинских, но и легионеров. Опять же, это все переговоры. Кто у нас будет зимой, мы увидим только ближе к сборам.

Очень много факторов на это влияет. Это и ситуация у нас в стране, и какие-то финансовые условия, сама цена футболиста. Это нужно делать анализ, сопоставлять. Конечно, что мы хотим усилиться зимой, как это будет и кто это будет, я сегодня не могу сказать. Но он также находится в сфере наших интересов, но больше не о чем говорить».

Источник: ФК ЛНЗ
