В ЛНЗ отреагировали на слухи о трансфере африканского форварда

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев отреагировал на слухи об интересе к гамбийскому нападающему львовского Руха Бубакарру Фаалу:

«Я был инициатором, чтобы этого игрока взяли в Рух, когда еще был главным тренером. Это хороший игрок, но у нас на примете очень много футболистов не только украинских, но и легионеров. Опять же, это все переговоры. Кто у нас будет зимой, мы увидим только ближе к сборам.

Очень много факторов на это влияет. Это и ситуация у нас в стране, и какие-то финансовые условия, сама цена футболиста. Это нужно делать анализ, сопоставлять. Конечно, что мы хотим усилиться зимой, как это будет и кто это будет, я сегодня не могу сказать. Но он также находится в сфере наших интересов, но больше не о чем говорить».