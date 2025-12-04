«Он – это он». В Барселоне удивили реакцией на возможную аренду Месси
Каталонский клуб не рассматривал вариант с подписанием аргентинского нападающего Интер Майами
Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку оценил идею возможного подписания легендарного аргентинского нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси:
«Краткосрочная аренда Лео Месси? Не думаю, что это возможно. У Лео есть контракт. Не думаю, что этот вариант когда-то обсуждался... Месси – это всегда Месси, он всегда может что-то предложить, но сейчас мы об этом не будем говорить».
Итак, несмотря на все многочисленные слухи, возвращение Месси в «Барселону» на данный момент невозможно.
В 2025 году Лионель Месси провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 43 забитыми мячами и 24 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юргену предложили заменить Хаби Алонсо
Это произошло до назначения Костюка