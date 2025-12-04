Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Он – это он». В Барселоне удивили реакцией на возможную аренду Месси
Испания
04 декабря 2025, 12:26
«Он – это он». В Барселоне удивили реакцией на возможную аренду Месси

Каталонский клуб не рассматривал вариант с подписанием аргентинского нападающего Интер Майами

«Он – это он». В Барселоне удивили реакцией на возможную аренду Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку оценил идею возможного подписания легендарного аргентинского нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси:

«Краткосрочная аренда Лео Месси? Не думаю, что это возможно. У Лео есть контракт. Не думаю, что этот вариант когда-то обсуждался... Месси – это всегда Месси, он всегда может что-то предложить, но сейчас мы об этом не будем говорить».

Итак, несмотря на все многочисленные слухи, возвращение Месси в «Барселону» на данный момент невозможно.

В 2025 году Лионель Месси провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 43 забитыми мячами и 24 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Барселона трансферы Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Интер Майами трансферы Ла Лиги Деку
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
