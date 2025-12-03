БЕЛИК: «За границей не обращают внимания, а у нас легионеров очень любят»

Тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о разнице в отношении к легионерам в Украине и Европе.

– В первую команду «Шахтера» приходили молодые игроки из детско-юношеского футбола, из школы «Шахтера» постепенно перебирались в первую команду, и было много украинцев. Иностранцев тогда не было так много. По твоему мнению, если бы тогда было столько иностранцев, сколько через 10–12 лет, тебе было бы сложно заиграть в первой команде?

– Сложно, 100 процентов. Мне и так было сложно, потому что был период, когда в команде остались я, Дима Шутков – под лимит оставили игроков. Воробей немного раньше ушел в «Днепр», и из украинцев остались 4 или 5 футболистов.

Очень тяжело тогда было конкурировать с легионерами. Ты же сам много играл за границей и понимаешь, что к тебе как к легионеру там отношение другое, чем к легионеру у нас. Почему – потому что у нас много людей, которые привозят сюда футболистов, зарабатывают на этом деньги – и это должно как-то оправдываться.

Но когда я, например, имел опыт быть в команде в Германии – там не обращают внимание, сколько ты стоишь, из какой команды пришел, как себя чувствуешь. Либо ты конкурентоспособен, либо нет, а у нас все-таки легионеров очень любят.

Ранее Алексей Белик признался, что готов возглавить первую команду «горняков».