Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 14:33 |
1

БЕЛИК: «За границей не обращают внимания, а у нас легионеров очень любят»

В Украине к легионерам гораздо более благосклонное отношение

БЕЛИК: «За границей не обращают внимания, а у нас легионеров очень любят»
ФК Шахтер

Тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о разнице в отношении к легионерам в Украине и Европе.

– В первую команду «Шахтера» приходили молодые игроки из детско-юношеского футбола, из школы «Шахтера» постепенно перебирались в первую команду, и было много украинцев. Иностранцев тогда не было так много. По твоему мнению, если бы тогда было столько иностранцев, сколько через 10–12 лет, тебе было бы сложно заиграть в первой команде?

– Сложно, 100 процентов. Мне и так было сложно, потому что был период, когда в команде остались я, Дима Шутков – под лимит оставили игроков. Воробей немного раньше ушел в «Днепр», и из украинцев остались 4 или 5 футболистов.

Очень тяжело тогда было конкурировать с легионерами. Ты же сам много играл за границей и понимаешь, что к тебе как к легионеру там отношение другое, чем к легионеру у нас. Почему – потому что у нас много людей, которые привозят сюда футболистов, зарабатывают на этом деньги – и это должно как-то оправдываться.

Но когда я, например, имел опыт быть в команде в Германии – там не обращают внимание, сколько ты стоишь, из какой команды пришел, как себя чувствуешь. Либо ты конкурентоспособен, либо нет, а у нас все-таки легионеров очень любят.

Ранее Алексей Белик признался, что готов возглавить первую команду «горняков».

Алексей Белик Шахтер Донецк U-19
Иван Чирко Источник: Денис Бойко
