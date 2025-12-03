Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
03 декабря 2025, 13:34 | Обновлено 03 декабря 2025, 14:13
Мурсия – Кадис. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

Поединок состоится 3 декабря и начнется в 21:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря на Эстадио Энрике Рока пройдет матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором Мурсия встретится с Кадисом.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Мурсия

Команда в свое время была достаточно неплоха. Она восемь раз выигрывала Сегунду, получая право снова попробовать свои силы в Примере. Другое дело, что уже там проводили максимум три года кряду. В последний раз так высоко не бывали с сезона 2007/2008. А после 2014-го года ни разу не удавалось вернуться даже на уровень Сегунды. Более того, в начале этого десятилетия даже на год футболисты падали в четвертую лигу.

Сейчас это участник Примеры Федерасьон, третьего уровня испанского футбола. Весной клуб закончил вторым в своей группе. Сейчас пока что не удается идти в топ-6, но с конца октября получилось набрать очень хорошую форму.

Кадис

Клуб в 2020-м году напомнил о себе, после паузы в полтора десятилетия вернувшись в Примеру. И, в отличие от предыдущей такой попытки, на этот раз получилось продержаться тут четыре года кряду, причем вылетели с боями и с восемнадцатого места. Казалось, что такие игроки будут фаворитами на более низком уровне Сегунды. Но в прошлом сезоне там разочаровали, закончив на тринадцатой позиции.

Сейчас получилось прибавить, пусть и не особенно резко. Но все же побед стало больше, чем поражений. В прошлом туре получилось прервать серию из четырех матчей без побед, сумев на выезде обыграть 2-1 Кордобу. Вопрос только в том, есть ли мотивация на Копу дель Рей, или все силы будут брошены на попытки вернуться в Ла Лигу. Но в прошлом раунде кубка удалось выиграть на выезде 3-1. Причем, по иронии, тогда соперник тоже был из Мурсии - справились в конце октября с УКАМ.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы играли в 2015/2016, в третьей лиге. Тогда они обменялись победами, причем на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости тут намного сильнее. Согласимся и поставим на то, что в данном поединке Кадис на выезде выиграет с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Мурсия
03.12.2025 -
21:00
Кадис
