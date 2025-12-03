Украинский тренер, который работает в Европе, удивлен результатами Динамо

Бывший главный тренер запорожского «Металлурга», «Львова» и «Вереса» Олег Лутков, который уже больше года возглавляет литовский «Нептунас» из Клайпеды, прокомментировал результаты команд в Украинской Премьер-лиге.

– Следите ли за событиями в Премьер-лиге Украины и что вас сейчас удивило?

– Прежде всего то, что киевское «Динамо» сейчас на седьмом месте. Для меня очень удивительно, что гранд украинского футбола так невнятно проводит чемпионат. Не знаю, по какой причине – для этого нужно быть внутри клуба. Это то, что относится к категории со знаком «минус».

А к «плюсам» отнес бы игру ЛНЗ, которая мне очень и очень нравится. Эта команда мобильна, подвижна, с качественным подбором футболистов. Думаю, что черкасский клуб станет настоящим открытием этого чемпионата.

Еще очень нравится «Полесье». Команда из Житомира хоть и неудачно стартовала, однако до конца чемпионата будет бороться за медали – это сто процентов, – считает Лутков.