Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Очень радовался, когда забил»

Центральный защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал ничью против донецкого «Шахтера» (2:2) в матче 15-го тура УПЛ.

– Владимир, поздравляем с дебютным голом за «Кривбасс». Расскажи о своих эмоциях.

– Очень радовался, когда забил этот мяч – мой дебютный гол за «Кривбасс». Я счастлив, что смог принести пользу команде. Честно говоря, ожидал забить раньше в сезоне, но получилось так, как получилось – этот гол для меня особенно важен.

– Кому ты обязан этим успехом?

– Прежде всего я поблагодарил ребят, ведь именно они создали мне эту возможность. Я посвятил гол своей любимой девушке. Настроение все же не самое лучшее, потому что команда рассчитывала на победу. К сожалению, мы потеряли очки.