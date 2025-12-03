Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 18:03 |
Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Очень радовался, когда забил»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал ничью против «Шахтера»

ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

Центральный защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал ничью против донецкого «Шахтера» (2:2) в матче 15-го тура УПЛ.

– Владимир, поздравляем с дебютным голом за «Кривбасс». Расскажи о своих эмоциях.

– Очень радовался, когда забил этот мяч – мой дебютный гол за «Кривбасс». Я счастлив, что смог принести пользу команде. Честно говоря, ожидал забить раньше в сезоне, но получилось так, как получилось – этот гол для меня особенно важен.

– Кому ты обязан этим успехом?

– Прежде всего я поблагодарил ребят, ведь именно они создали мне эту возможность. Я посвятил гол своей любимой девушке. Настроение все же не самое лучшее, потому что команда рассчитывала на победу. К сожалению, мы потеряли очки.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Владимир Виливальд
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
