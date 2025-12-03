Нападающий Реала установил антирекорд, не забив в 30 матчах
Черная полоса в карьере Родриго
Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго не забил в 30-м матче команды подряд и повторил антирекорд форвардов «сливочных» всех времен.
Ранее этот антирекорд принадлежал экс-форварду «Королевского клуба» Мариано Диасу.
Последний гол Родриго в составе «Реала» был забит еще в марте 2025 года. Тогда в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2024/2025 бразилец отметился голом в ворота «Атлетико» (2:1).
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 15 матчах за «Реал» во всех турнирах, где он сделал две результативные передачи.
