Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Реала установил антирекорд, не забив в 30 матчах
Испания
03 декабря 2025, 04:23 |
121
0

Нападающий Реала установил антирекорд, не забив в 30 матчах

Черная полоса в карьере Родриго

03 декабря 2025, 04:23 |
121
0
Нападающий Реала установил антирекорд, не забив в 30 матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго не забил в 30-м матче команды подряд и повторил антирекорд форвардов «сливочных» всех времен.

Ранее этот антирекорд принадлежал экс-форварду «Королевского клуба» Мариано Диасу.

Последний гол Родриго в составе «Реала» был забит еще в марте 2025 года. Тогда в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2024/2025 бразилец отметился голом в ворота «Атлетико» (2:1).

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 15 матчах за «Реал» во всех турнирах, где он сделал две результативные передачи.

По теме:
СИМЕОНЕ: «Я доволен игрой Атлетико, несмотря на поражение от Барселоны»
Флик прокомментировал победу Барселоны над Атлетико
Тренер Реала высказался о психологическом здоровье защитника Барселоны
Родриго Гоес Реал Мадрид Ла Лига Мариано Диас
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Футбол | 02 декабря 2025, 09:14 18
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер

Хаби Алонсо не рассчитывает на Лунина

Борнмут – Эвертон – 0:1. Удар Грилиша, горчичник для Миколенко. Видео гола
Футбол | 03 декабря 2025, 02:05 0
Борнмут – Эвертон – 0:1. Удар Грилиша, горчичник для Миколенко. Видео гола
Борнмут – Эвертон – 0:1. Удар Грилиша, горчичник для Миколенко. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Английской Премьер-лиги

Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 02.12.2025, 21:44
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02.12.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Футбол | 02.12.2025, 10:25
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 1
Бокс
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 18
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 134
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 4
Футбол
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем