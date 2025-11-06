Испания06 ноября 2025, 23:29 |
Реал может продать звезду. Есть предложение на 80 миллионов евро
Родриго заинтересовал Челси
06 ноября 2025, 23:29 |
Лондонский «Челси» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «синие» предложили королевскому клубу 80 миллионов евро за трансфер 24-летнего футболиста.
В сезоне 2025/26 Родриго провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что за Родриго следит лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм».
