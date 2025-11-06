Реал может продать звезду. Есть предложение на 80 миллионов евро

Лондонский «Челси» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «синие» предложили королевскому клубу 80 миллионов евро за трансфер 24-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Родриго провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Родриго следит лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм».