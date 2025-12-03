Гвардиола отреагировал на 100-й гол Холанда и победу 5:4 над Фулхэмом

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над «Фулхэмом» со счетом 5:4 в 14-м туре АПЛ.

В этой встрече форвард «горожан» Эрлинг Холанд оформил свой 100-й гол в чемпионате Англии. Он достиг этой отметки быстрее всех в истории – за 111 матчей.

«Если бы вы сказали мне, что он забьет 100 голов за 111 игр, я бы спросил: «Вы серьезно? В этой лиге?» – отметил Гвардиола.

Испанца спросили, можно ли считать Холанда лучшим нападающим в истории Премьер-лиги.

«Я не знаю. В этой стране было много выдающихся форвардов, он – один из них, но не лучший. Тут все решают цифры, а его цифры неоспоримы. Я рад за него и за то, что команда поддержала его в этот день», – ответил Пеп.

Появившись в зале для пресс-конференций после матча, Гвардиола с улыбкой обратился к журналистам: «Ну что, понравилось? Мне? Я лишился волос. Это Премьер-лига. В другой лиге можно сохранять контроль. У меня нет ответа».