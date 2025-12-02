ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Барселона – Атлетико
Роберт пробил выше ворот с 11-метровой точки на 37-й минуте поединка 19-го тура Ла Лиги
Именитый польский форвард Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти в матче против Атлетико Мадрид.
На 37-й минуте поединка 19-го тура Ла Лиги 2025/26 Роберт с 11-метровой точки пробил выше ворот.
Рефери назначил пенальти после того, как Пабло Барриос сфолил на Дани Ольмо в штрафной площади матрасников.
Левандовски упустил отличный шанс вывести Барсу вперед – счет остался 1:1. У сине-гранатовых забил Рафинья, у гостей – Алекс Баэна.
Барселона и Атлетико проводят поединок на стадионе Камп Ноу. Встреча стартовала 2 декабря в 22:00 по Киеву.
