  4. ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Барселона – Атлетико
Испания
02 декабря 2025, 22:49 | Обновлено 02 декабря 2025, 23:02
Роберт пробил выше ворот с 11-метровой точки на 37-й минуте поединка 19-го тура Ла Лиги

Именитый польский форвард Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти в матче против Атлетико Мадрид.

На 37-й минуте поединка 19-го тура Ла Лиги 2025/26 Роберт с 11-метровой точки пробил выше ворот.

Рефери назначил пенальти после того, как Пабло Барриос сфолил на Дани Ольмо в штрафной площади матрасников.

Левандовски упустил отличный шанс вывести Барсу вперед – счет остался 1:1. У сине-гранатовых забил Рафинья, у гостей – Алекс Баэна.

Барселона и Атлетико проводят поединок на стадионе Камп Ноу. Встреча стартовала 2 декабря в 22:00 по Киеву.

