Именитый польский форвард Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти в матче против Атлетико Мадрид.

На 37-й минуте поединка 19-го тура Ла Лиги 2025/26 Роберт с 11-метровой точки пробил выше ворот.

Рефери назначил пенальти после того, как Пабло Барриос сфолил на Дани Ольмо в штрафной площади матрасников.

Левандовски упустил отличный шанс вывести Барсу вперед – счет остался 1:1. У сине-гранатовых забил Рафинья, у гостей – Алекс Баэна.

Барселона и Атлетико проводят поединок на стадионе Камп Ноу. Встреча стартовала 2 декабря в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Барселона – Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

