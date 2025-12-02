ФОТО. Шахтер провел тренировку после ничьей с Кривбассом
Донецкая команда готовится к заключительному этапу первой половины сезона
В понедельник, 1 декабря, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».
Игра прошла на стадионе Арена Львов и завершилась со счетом 2:2.
Через день после поединка «горняки» провели тренировку, на которой футболисты, принявшие участие в игре, занимались в зале, а остальные выполняли работу на поле.
