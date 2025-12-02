Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел тренировку после ничьей с Кривбассом
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 21:46 |
226
0

ФОТО. Шахтер провел тренировку после ничьей с Кривбассом

Донецкая команда готовится к заключительному этапу первой половины сезона

02 декабря 2025, 21:46 |
226
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку после ничьей с Кривбассом
ФК Шахтер

В понедельник, 1 декабря, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Игра прошла на стадионе Арена Львов и завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Через день после поединка «горняки» провели тренировку, на которой футболисты, принявшие участие в игре, занимались в зале, а остальные выполняли работу на поле.

ФОТО. Шахтер провел тренировку после ничьей с Кривбассом

По теме:
Экс-хавбек Шахтера: «Я родом из рабочей семьи и работаю с раннего возраста»
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера покидает литовский Шяуляй
Экс-игрок Шахтера: «Мне было тяжело находиться в Украине. Ужасный опыт»
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото тренировка
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02 декабря 2025, 17:59 11
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ

Украинские биатлонистки в зачетную зону индивидуальной гонки не попали

Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 07:39 12
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо

Легенда клуба считает, что он не задержится в первой команде надолго

Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Футбол | 02.12.2025, 20:41
Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Футбол | 02.12.2025, 07:44
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Футбол | 02.12.2025, 10:25
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 134
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 18
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем