В понедельник, 1 декабря, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Игра прошла на стадионе Арена Львов и завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Через день после поединка «горняки» провели тренировку, на которой футболисты, принявшие участие в игре, занимались в зале, а остальные выполняли работу на поле.

ФОТО. Шахтер провел тренировку после ничьей с Кривбассом