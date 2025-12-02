Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 80-миллионный трансфер Ливерпуля намерен сменить клуб. Есть преложение
Саудовская Аравия
02 декабря 2025, 21:01 | Обновлено 02 декабря 2025, 21:02
Дарвин Нуньес хочет покинуть «Аль-Хиляль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Уругвайский нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес намерен сменить клуб. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, 26-летний футболист, который только летом перебрался в клуб из Саудовской Аравии, намерен сменить команду. Он недоволен уровнем лиги. Официальное предложение уже сделал «Ривер Плейт».

В текущем сезоне Дарвин Нуньес провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Летом 2022 года Нуньес перебрался из «Бенфики» в «Ливерпуль» за 80 миллионов евро.

Ранее почетный президент «Баварии» высмеял трансферную политику «Ливерпуля».

Даниил Кирияка
