80-миллионный трансфер Ливерпуля намерен сменить клуб. Есть преложение

Уругвайский нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес намерен сменить клуб. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, 26-летний футболист, который только летом перебрался в клуб из Саудовской Аравии, намерен сменить команду. Он недоволен уровнем лиги. Официальное предложение уже сделал «Ривер Плейт».

В текущем сезоне Дарвин Нуньес провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Летом 2022 года Нуньес перебрался из «Бенфики» в «Ливерпуль» за 80 миллионов евро.

Ранее почетный президент «Баварии» высмеял трансферную политику «Ливерпуля».