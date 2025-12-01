Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почетный президент Баварии высмеял трансферную политику Ливерпуля
Англия
01 декабря 2025, 05:50 |
288
0

Почетный президент Баварии высмеял трансферную политику Ливерпуля

Хенесс объяснил, почему мерсисайдцы проваливаются

01 декабря 2025, 05:50 |
288
0
Почетный президент Баварии высмеял трансферную политику Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ули Хенесс

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал трансферную политику «Ливерпуля».

«Они потратили 500 млн евро и проводят катастрофический сезон. На мой взгляд, это связано с тем, что в команде собраны одни суперзвезды. Там одни лидеры и ни одного простого игрока. Ой, так уже нельзя говорить, теперь это называется «коренные народы».

Я всегда шучу, что скоро «Ливерпулю» придется играть пятью мячами, потому что звезды не хотят делиться мячом. Бедный Флориан Виртц едва касается мяча, ведь Салах, Собослаи и остальные хотят владеть им только сами», – сказал Хенесс.

Ранее Хенесс рассказал кто из топ-тренеров посоветовал «Баварии» Компани.

По теме:
Как выглядит таблица АПЛ после лондонского дерби между Арсеналом и Челси
Что произошло? Салах впервые остался в запасе при Слоте
Хенесс раскрыл секрет: кто из топ-тренеров посоветовал Баварии Компани?
Ули Хенесс Бавария Ливерпуль Флориан Вирц Мохамед Салах
Михаил Олексиенко Источник: Bild
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30 ноября 2025, 07:00 11
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы

Поговорим о нетипичном для «горняков» 18-летнем легионере Мохамаду Канте из Гамбии

Обновлен рейтинг Золотого мяча. Какое место у Роналду и Месси?
Футбол | 01 декабря 2025, 06:02 0
Обновлен рейтинг Золотого мяча. Какое место у Роналду и Месси?
Обновлен рейтинг Золотого мяча. Какое место у Роналду и Месси?

Возглавляет рейтинг Килиан Мбаппе

Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 30.11.2025, 23:02
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Баскетбол | 30.11.2025, 20:51
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
ФОТО. Экс-одноклубник Шевченко по Милану показал свою жену. Она – топ
Футбол | 01.12.2025, 01:07
ФОТО. Экс-одноклубник Шевченко по Милану показал свою жену. Она – топ
ФОТО. Экс-одноклубник Шевченко по Милану показал свою жену. Она – топ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 40
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 16
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем