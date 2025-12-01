Почетный президент Баварии высмеял трансферную политику Ливерпуля
Хенесс объяснил, почему мерсисайдцы проваливаются
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал трансферную политику «Ливерпуля».
«Они потратили 500 млн евро и проводят катастрофический сезон. На мой взгляд, это связано с тем, что в команде собраны одни суперзвезды. Там одни лидеры и ни одного простого игрока. Ой, так уже нельзя говорить, теперь это называется «коренные народы».
Я всегда шучу, что скоро «Ливерпулю» придется играть пятью мячами, потому что звезды не хотят делиться мячом. Бедный Флориан Виртц едва касается мяча, ведь Салах, Собослаи и остальные хотят владеть им только сами», – сказал Хенесс.
Ранее Хенесс рассказал кто из топ-тренеров посоветовал «Баварии» Компани.
