  Украинец – лидер. Рейтинг лучших игроков Бенфики в сезоне 2025/26
Португалия
02 декабря 2025, 18:57
Георгий Судаков имеет самый высокий средний балл в команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник Георгий Судаков возглавляет рейтинг лучших игроков лиссабонской «Бенфики» в чемпионате Португалии сезона-2025/26 по версии статистического портала Goal Point.

Средняя оценка 23-летнего хавбека в первенстве страны составляет 6,59. Это самый высокий показатель в «Бенфике». За украинцем расположились Фредрик Аурснес (6,38), Николас Отаменди (6,18), Энцо Барренечеа (6,13).

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе «Бенфики» 16 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. За лиссабонцев Георгий выступает на правах годичной аренды с обязательством выкупа его контракта у донецкого «Шахтера».

Сообщалось, что Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии, установив два рекорда.

