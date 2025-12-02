Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не Холанд и не Кейн. Кто, наряду с Мбаппе, забил больше всех в ноябре?
02 декабря 2025, 18:35
Не Холанд и не Кейн. Кто, наряду с Мбаппе, забил больше всех в ноябре?

Весьма интересными оказались результаты бомбардирской гонки в прошлом месяце

Не Холанд и не Кейн. Кто, наряду с Мбаппе, забил больше всех в ноябре?
Getty Images/Global Images Ukraine

Дениз Ундав (Штутгарт) и Киллиан Мбаппе (Реал) стали лучшими бомбардирами ноября в топ-5 европейских чемпионатах во всех турнирах в ноябре.

В активе немецкого и французского форвардов по 7 забитых мячей за свои клубы в прошлом месяце.

Ундав отличился голами в матчах против Гамбурга, дортмундской Боруссии (трижды), Аугсбурга (дважды) и Феенорда.

Мбаппе, в свою очередь, забивал в ворота Жироны, Олимпиакоса (покер) и Валенсии (дубль).

Третье место в бомбардирской гонке ноября занял Игорь Тиаго из Брентфорда, в активе которого 5 забитых мячей против Бернли (дважды), Брайтона и Ньюкасла (дважды).

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах в ноябре 2025 года:

  • 7 – Дениз Ундав (Штутгарт)
  • 7 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 5 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
  • 4 – Харис Табакович (Боруссия Менхенгладбах)
  • 4 – Луис Диас (Бавария)
  • 4 – Патрик Шик (Байер)
  • 4 – Роберт Левандовски (Барселона)
  • 4 – Дониелл Мален (Астон Вилла)
  • 4 – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед)
  • 4 – Ферран Торрес (Барселона)
  • 4 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 4 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • 4 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 4 – Ламин Ямал (Барселона)
  • 4 – Альберто Молейро (Вильярреал)
  • 4 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель)
