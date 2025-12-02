Не Холанд и не Кейн. Кто, наряду с Мбаппе, забил больше всех в ноябре?

Дениз Ундав (Штутгарт) и Киллиан Мбаппе (Реал) стали лучшими бомбардирами ноября в топ-5 европейских чемпионатах во всех турнирах в ноябре.

В активе немецкого и французского форвардов по 7 забитых мячей за свои клубы в прошлом месяце.

Ундав отличился голами в матчах против Гамбурга, дортмундской Боруссии (трижды), Аугсбурга (дважды) и Феенорда.

Мбаппе, в свою очередь, забивал в ворота Жироны, Олимпиакоса (покер) и Валенсии (дубль).

Третье место в бомбардирской гонке ноября занял Игорь Тиаго из Брентфорда, в активе которого 5 забитых мячей против Бернли (дважды), Брайтона и Ньюкасла (дважды).

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах в ноябре 2025 года: