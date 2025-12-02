Навалькарнеро – Хетафе. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

2 декабря на Эстадио Мунисипаль Мариано Гонсалес пройдет матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором Навалькарнеро встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Навалькарнеро

Команда находится в одном из районов столицы. Это тот случай, когда такая прописка только мешает - тяжело как-то выживать в глухой тени мадридских грандов. В конце прошлого - начале этого десятилетия получалось играть на третьем уровне местного футбола. Но потом был спад, и вот уже пятый год кряду приходится болтаться в Сегунде Федерасьон. Причем без каких-то заметных успехов там.

Кстати, главным успехом клуба считаются как раз кубковые победы над Лас-Пальмас и Эйбаром. Сейчас, принимая в конце октября Мериду, обменялись в первом тайме голами, но на 55-й минуте Алтубе Суарес сумел поразить чужие ворота соперника еще раз, добившись победы с итоговым счетом 2:1.

Хетафе

Клуб как раз может быть хорошим образцом для своего соперника по Копе дель Рей. Он ведь тоже базируется в мадридском пригороде, но смогли найти свою нишу. И даже пробивались в Лигу Европы, а уже там - в плей-офф. И этого добивались под руководством Бордаласа, который и сейчас, после паузы, занимает пост.

Изначально эта каденция Пепе выглядела куда скромнее, чем первая - получалось разве не вылетать в Сегунду. Да, весной закончили на вроде бы довольно высокой тринадцатой позиции - но вылетевший Леганес опередили всего на пару очков, 42 против 40. Зато сейчас получилось реально вернуться в борьбу за еврокубки. Так, после 1:0 с Эльче в прошлом туре удалось вернуться на седьмое место в Примере. Но тем меньше мотивации выкладываться в кубке, пусть даже там начинали с 11:0 против некоего Интер Вальдеморо.

Статистика личных встреч

Конечно же, раньше ни разу такого дерби Мадрида не проводилось из-за очень уж низкого уровня хозяев.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут интриги. Гости и сильны, и на кураже - ставим на то, что они сумеют добиться победы с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,60).