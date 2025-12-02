Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Атлетико
Поединок 19-го тура Ла Лиги состоится 2 декабря и начнется в 22:00 по Киеву
2 декабря каталонская Барселона примет мадридский Атлетико в матче 19-го тура Ла Лиги 2025/26.
Встреча состоится на стадионе Камп Ноу и начнется в 22:00 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего противостояния будет испанский рефери Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
Игра была перенесена с января на декабрь, потому что в следующем месяце эти команды будут бороться за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.
В таблице чемпионата Испании каталонцы занимают первое место с 34 очками. У столичного коллектива 31 пункт.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
