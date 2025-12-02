2 декабря каталонская Барселона примет мадридский Атлетико в матче 19-го тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Камп Ноу и начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет испанский рефери Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Игра была перенесена с января на декабрь, потому что в следующем месяце эти команды будут бороться за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

В таблице чемпионата Испании каталонцы занимают первое место с 34 очками. У столичного коллектива 31 пункт.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Атлетико

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.