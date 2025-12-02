Хавбек Динамо: «Костюк сказал, что глобально ничего менять не будем»

Полузащитник Динамо Владислав Кабаев дал оценку поражению 1:2 от Полтавы в матче УПЛ, а также замене тренера Александра Шовковского на Игоря Костюка.

– Произошла смена главного тренера, но «Динамо» снова потерпело поражение. Есть ли понимание, как выходить из этого кризиса?

– Мы все вместе попали в этот кризис – и все вместе выйдем из него уже с новым тренером. Мы пока провели с ним мало тренировок, еще знакомимся с его требованиями.

В первую очередь после игры, конечно, чувствую негатив, потому что было много моментов, которые мы снова не реализуем. А у СК «Полтава» 2-3 момента, которые они использовали, даже из офсайда забили – это бьет по твоей психологии очень тяжело. Только мы сами можем что-то улучшить, чтобы был положительный результат в дальнейшем, если будем одерживать победы.

– Что сегодня больше сказывалось – физическая усталость после еврокубковых переездов или моральное давление, что нужно все исправлять? Психологически сложнее играть с аутсайдерами и избежать недооценки?

– Недооценки не было, потому что мы сейчас не в том состоянии и не на том месте в турнирной таблице, чтобы расценивать «Полтаву» как аутсайдера. Мы очень давно не побеждали как в Украине, так и в еврокубках, так что эта победа была бы для нас, как глоток свежего воздуха.

В общем, все в совокупности: и морально тяжело, и, конечно, физически, когда у тебя такой график, но мы так играем уже не первый год. Сейчас скажу, что тяжело – и журналисты потом это разберут. Да, тяжело, но забей свои моменты, которых у нас было достаточно – и сегодня я бы, пожалуй, вышел к вам в другом настроении и по-другому разговаривал бы.

– Как новый главный тренер пытается общаться с командой, как меняет игру команды – какие первые отличия бросились в глаза?

– Он нам сказал, что сейчас глобально ничего не будем менять, потому что для перемен очень мало времени. Прежде всего, нужно улучшить психологическое состояние, чтобы мы вышли из этого кризиса, поверили в свои силы, что мы можем побеждать. А тактически были наработки, немного и у меня изменились функции по сравнению с тем, как было при Александре Владимировиче. Так что будем знакомиться, будем пытаться воплощать это в игру.