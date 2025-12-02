Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»
Испания
02 декабря 2025, 12:45 | Обновлено 02 декабря 2025, 13:27
1873
3

Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»

Винисиус разозлился на фанов

02 декабря 2025, 12:45 | Обновлено 02 декабря 2025, 13:27
1873
3 Comments
Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард Реала Винисиус Жуниор в матче против Жироны (1:1) столкнулся со свистом и оскорблениями со стороны болельщиков соперника, которые осмеивали каждое действие звездного игрока.

В итоге Винисиус не выдержал и показал пальцем вниз, прокричав фанам: «Ваше место в Сегунде (втором дивизионе – прим)».

Сообщается, что бразилец не получит наказание за свои действия, хотя Ла Лига требует от игроков уважения к болельщикам.

Жирона, несмотря на один пункт с грандом, с 12 очками находится в зоне вылета чемпионата Испании.

По теме:
ЯМАЛЬ: Многие говорят, что снова смотрят футбол благодаря мне
ФЛИК: «Мы занимаем первое место, но демонстрируем не лучший футбол»
Не Флик и не Алонсо: назван лучший тренер Ла Лиги месяца
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 07:39 8
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо

Легенда клуба считает, что он не задержится в первой команде надолго

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01 декабря 2025, 15:51 7
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?

Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»

Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Футбол | 01.12.2025, 16:03
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02.12.2025, 08:12
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»
Футбол | 02.12.2025, 11:49
Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»
Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Вахаха, а сам виглядав не краще за Ваната 😀 Де кого ще місце велике питання 
Ответить
0
OKs100
Место Винисиуса в Динамо. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 25
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 8
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем