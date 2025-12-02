Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»
Винисиус разозлился на фанов
Форвард Реала Винисиус Жуниор в матче против Жироны (1:1) столкнулся со свистом и оскорблениями со стороны болельщиков соперника, которые осмеивали каждое действие звездного игрока.
В итоге Винисиус не выдержал и показал пальцем вниз, прокричав фанам: «Ваше место в Сегунде (втором дивизионе – прим)».
Сообщается, что бразилец не получит наказание за свои действия, хотя Ла Лига требует от игроков уважения к болельщикам.
Жирона, несмотря на один пункт с грандом, с 12 очками находится в зоне вылета чемпионата Испании.
