Президент Полтавы: «Придет новый тренер и весной увидим другое Динамо»

Президент клуба Украинской Премьер-лиги – СК «Полтавы» – Сергей Иващенко считает, что несмотря на неутешительные результаты, фанатам необходимо дать время и поддержать киевское «Динамо».

После поражения в Лиге конференций от кипрской «Омонии» главный тренер Александр Шовковский покинул свою должность, а новым наставником был назначен Игорь Костюк.

«У всех бывают падения. Хочу, чтобы игроки «Динамо» это падение до зимы пережили, отдохнули, перезагрузились, перенастроились. Придет новый главный тренер, будет новая команда. Я думаю, что весной мы увидим совсем другую игру и другое «Динамо».

Я желаю им только успехов, потому что от этого выигрывает весь футбол – чем лучше играет каждая команда, тем больше выигрывает прежде всего украинский футбол», – уверен Иващенко.

После 14 сыгранных туров киевский клуб набрал 20 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 6 декабря, подопечные Игоря Костюка на выезде сыграют против «Кудровки».