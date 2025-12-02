Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Полтавы: «Придет новый тренер и весной увидим другое Динамо»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 18:47 | Обновлено 02 декабря 2025, 19:19
Сергей Иващенко поддержал киевский клуб после поражения в чемпионате

ФК Динамо Киев

Президент клуба Украинской Премьер-лиги – СК «Полтавы» – Сергей Иващенко считает, что несмотря на неутешительные результаты, фанатам необходимо дать время и поддержать киевское «Динамо».

После поражения в Лиге конференций от кипрской «Омонии» главный тренер Александр Шовковский покинул свою должность, а новым наставником был назначен Игорь Костюк.

«У всех бывают падения. Хочу, чтобы игроки «Динамо» это падение до зимы пережили, отдохнули, перезагрузились, перенастроились. Придет новый главный тренер, будет новая команда. Я думаю, что весной мы увидим совсем другую игру и другое «Динамо».

Я желаю им только успехов, потому что от этого выигрывает весь футбол – чем лучше играет каждая команда, тем больше выигрывает прежде всего украинский футбол», – уверен Иващенко.

После 14 сыгранных туров киевский клуб набрал 20 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 6 декабря, подопечные Игоря Костюка на выезде сыграют против «Кудровки».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полтава Сергей Иващенко
Николай Тытюк Источник: Telegram
kadaad .
Если не поменяется состав, то ничего нового мы не увидим при любом тренере!
