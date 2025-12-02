ФЛИК: «Мы занимаем первое место, но демонстрируем не лучший футбол»

Главный наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказал мнение, что каталонской команде в текущем сезоне не хватает стабильности.

После 14 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» всего на одно очко. Во вторник, 2 декабря, команда Флика встретится с «Атлетико».

«Мы испытываем такое же давление, как и в прошлом сезоне. Мы уже говорили, что этот год будет более сложным, потому что каждый соперник хочет одолеть чемпиона.

Мы занимаем первое место, но при этом демонстрируем не лучший футбол. И нам необходимо вернуться на прежний уровень. Лидерство всегда имеет значение, но в этом сезоне у нас было много травм.

Мы никогда не искали оправданий. Однако нам необходимо играть более постоянным стартовым составом, как это было в прошлом сезоне – прекрасном примере. У нас были Педри, де Йонг, стабильная линия защиты...

У нас была та стабильность, которую мы пытаемся обрести в этом году. Это не оправдания, мы справляемся с текущей ситуацией. Теперь наша цель – одержать победу в таком важном поединке, как завтрашний», – подытожил Флик.