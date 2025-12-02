Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мы бы вас отгатили в туза». Игрок украинского клуба обратился к Динамо
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 15:33 | Обновлено 02 декабря 2025, 15:42
«Мы бы вас отгатили в туза». Игрок украинского клуба обратился к Динамо

Богдан Бычков отреагировал на поражение киевлян от Полтавы

«Мы бы вас отгатили в туза». Игрок украинского клуба обратился к Динамо
УПЛ

Игрок любительского клуба «Олимпия» (Савинцы) Богдан Бычков в комментариях в социальной сети Instagram отреагировал на поражение киевского «Динамо» (1:2) в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Полтавы»:

«Вам повезло, пид*расы, что вы на «Олимпию» Савинцы в кубке не попали, а то мы бы вас тоже отгатили в туза!!!»

По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

Олимпия Савинцы Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Полтава
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
MaximusOne
Ппц, з Динамо вже всі стебуця, навіть бички з Савинців.
Ответить
+8
Mark4854590
Май акаунт воз хакед)
Ответить
0
