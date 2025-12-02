«Мы бы вас отгатили в туза». Игрок украинского клуба обратился к Динамо

Игрок любительского клуба «Олимпия» (Савинцы) Богдан Бычков в комментариях в социальной сети Instagram отреагировал на поражение киевского «Динамо» (1:2) в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Полтавы»:

«Вам повезло, пид*расы, что вы на «Олимпию» Савинцы в кубке не попали, а то мы бы вас тоже отгатили в туза!!!»

По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.