Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полтава в первом же матче взяла верх над Динамо
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 23:27 | Обновлено 01 декабря 2025, 23:35
90
1

Киевляне 15-й раз в истории проиграли новичку элитного дивизиона

СК Полтава

«Полтава» стала 6-м клубом, сумевшим взять верх над «Динамо» в первом же матче в чемпионатах Украины, в том числе 4-м после «Ворсклы», донецкого «Металлурга» и «Полесья» среди новичков элитного дивизиона. В свою очередь киевляне потерпели 15-е поражение в истории от дебютантов УПЛ. По 3 раза бело-синие уступали недавним «младшеклассникам» при Алексее Михайличенко и Йожефе Сабо, по 2 – при Валерии Лобановском и Александре Хацкевиче, по 1 – при Валерии Газзаеве, Игоре Костюке, Мирче Луческу, Сергее Реброве и Михаиле Фоменко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние победы над Динамо в чемпионатах Украины

Матч

Клуб

Тренер

Счет

Дата

Тренер «Динамо»

1-й

Таврия

Анатолий ЗАЯЕВ

1:0 (н)

21.06.1992

Анатолий ПУЗАЧ

1-й

Торпедо

Евгений ЛЕМЕШКО

1:0 (д)

06.09.1992

Анатолий ПУЗАЧ

1-й

Ворскла

Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ

4:3 (д)

29.09.1995

Йожеф САБО

1-й

Металлург Д

Владимир ОНИЩЕНКО

1:0 (г)

21.09.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1-й

Полесье

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

3:2 (д)

06.10.2023

Мирча ЛУЧЕСКУ

1-й

Полтава

Павел МАТВИЙЧЕНКО

2:1 (г)

01.12.2025

Игорь КОСТЮК

2-й

Металлист

Леонид ТКАЧЕНКО

2:1 (д)

14.06.1992

Анатолий ПУЗАЧ

2-й

Кривбасс

Игорь НАДЕИН

1:0 (д)

16.04.1993

Михаил ФОМЕНКО

2-й

Звезда

Александр ИЩЕНКО

2:1 (д)

05.06.1996

Йожеф САБО

2-й

Борисфен

Александр РЯБОКОНЬ

2:0 (д)

08.05.2004

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2-й

Днепр-1

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

3:1 (д)

28.02.2020

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

По теме:
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Костюк стал первым тренером Динамо, потерпевшим фиаско в первом матче
Буяльский в матче с Полтавой отметил капитанский юбилей
цифры и факты Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
