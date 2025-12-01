Полтава в первом же матче взяла верх над Динамо
Киевляне 15-й раз в истории проиграли новичку элитного дивизиона
«Полтава» стала 6-м клубом, сумевшим взять верх над «Динамо» в первом же матче в чемпионатах Украины, в том числе 4-м после «Ворсклы», донецкого «Металлурга» и «Полесья» среди новичков элитного дивизиона. В свою очередь киевляне потерпели 15-е поражение в истории от дебютантов УПЛ. По 3 раза бело-синие уступали недавним «младшеклассникам» при Алексее Михайличенко и Йожефе Сабо, по 2 – при Валерии Лобановском и Александре Хацкевиче, по 1 – при Валерии Газзаеве, Игоре Костюке, Мирче Луческу, Сергее Реброве и Михаиле Фоменко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние победы над Динамо в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Клуб
|
Тренер
|
Счет
|
Дата
|
Тренер «Динамо»
|
1-й
|
Таврия
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
1:0 (н)
|
21.06.1992
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
1-й
|
Торпедо
|
Евгений ЛЕМЕШКО
|
1:0 (д)
|
06.09.1992
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
1-й
|
Ворскла
|
Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ
|
4:3 (д)
|
29.09.1995
|
Йожеф САБО
|
1-й
|
Металлург Д
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
1:0 (г)
|
21.09.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1-й
|
Полесье
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
3:2 (д)
|
06.10.2023
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1-й
|
Полтава
|
Павел МАТВИЙЧЕНКО
|
2:1 (г)
|
01.12.2025
|
Игорь КОСТЮК
|
2-й
|
Металлист
|
Леонид ТКАЧЕНКО
|
2:1 (д)
|
14.06.1992
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
2-й
|
Кривбасс
|
Игорь НАДЕИН
|
1:0 (д)
|
16.04.1993
|
Михаил ФОМЕНКО
|
2-й
|
Звезда
|
Александр ИЩЕНКО
|
2:1 (д)
|
05.06.1996
|
Йожеф САБО
|
2-й
|
Борисфен
|
Александр РЯБОКОНЬ
|
2:0 (д)
|
08.05.2004
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
2-й
|
Днепр-1
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
3:1 (д)
|
28.02.2020
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
