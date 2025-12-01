Полтава в первом же матче взяла верх над Динамо

«Полтава» стала 6-м клубом, сумевшим взять верх над «Динамо» в первом же матче в чемпионатах Украины, в том числе 4-м после «Ворсклы», донецкого «Металлурга» и «Полесья» среди новичков элитного дивизиона. В свою очередь киевляне потерпели 15-е поражение в истории от дебютантов УПЛ. По 3 раза бело-синие уступали недавним «младшеклассникам» при Алексее Михайличенко и Йожефе Сабо, по 2 – при Валерии Лобановском и Александре Хацкевиче, по 1 – при Валерии Газзаеве, Игоре Костюке, Мирче Луческу, Сергее Реброве и Михаиле Фоменко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние победы над Динамо в чемпионатах Украины