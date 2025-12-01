Пиза стала 29-м клубом, в ворота которого забил Лаутаро Мартинес в Серии А

Лаутаро Мартинес двумя забитыми голами в ворота Пизы принес победу Интеру в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А (2:0).

Пиза стала 29-м клубом, в ворота которого аргентинец отличился голом (голами) в чемпионате Италии.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt подготовил интересную статистическую информацию относительно футболистов Серии А, которые забивали в ворота наибольшего количества разных команд чемпионата.

Рекордсменом Серии А по данному показателю является Альберто Джилардино, отличившийся забитыми мячами в ворота 39 клубов.

Из действующих игроков текущего сезона наибольшее количество Чиро Иммобиле (34).

Игроки с наибольшим количеством команд, в ворота которых отмечались голами в Серии А

39 – Альберто Джилардино (Италия)

38 – Франческо Тотти (Италия)

38 – Роберто Баджо (Италия)

37 – Антонио Ди Натале (Италия)

37 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)

Действующие игроки Серии А: