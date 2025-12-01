Пиза стала 29-м клубом, в ворота которого забил Лаутаро Мартинес в Серии А
Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг бомбардиров чемпионата Италии
Лаутаро Мартинес двумя забитыми голами в ворота Пизы принес победу Интеру в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А (2:0).
Пиза стала 29-м клубом, в ворота которого аргентинец отличился голом (голами) в чемпионате Италии.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt подготовил интересную статистическую информацию относительно футболистов Серии А, которые забивали в ворота наибольшего количества разных команд чемпионата.
Рекордсменом Серии А по данному показателю является Альберто Джилардино, отличившийся забитыми мячами в ворота 39 клубов.
Из действующих игроков текущего сезона наибольшее количество Чиро Иммобиле (34).
Игроки с наибольшим количеством команд, в ворота которых отмечались голами в Серии А
- 39 – Альберто Джилардино (Италия)
- 38 – Франческо Тотти (Италия)
- 38 – Роберто Баджо (Италия)
- 37 – Антонио Ди Натале (Италия)
- 37 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
Действующие игроки Серии А:
- 34 – Чиро Иммобиле (Италия)
- 32 – Дуван Сапата (Колумбия)
- 30 – Пауло Дибала (Аргентина)
- 30 – Доменико Берарди (Италия)
- 29 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 29 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 28 – Андреа Белотти (Италия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 1 декабря в 22:00 по Киеву
Йожеф считает, что клуб мог бы возглавить Максим Шацких