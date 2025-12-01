Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пиза стала 29-м клубом, в ворота которого забил Лаутаро Мартинес в Серии А
Италия
01 декабря 2025, 19:03
Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг бомбардиров чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Лаутаро Мартинес двумя забитыми голами в ворота Пизы принес победу Интеру в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А (2:0).

Пиза стала 29-м клубом, в ворота которого аргентинец отличился голом (голами) в чемпионате Италии.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt подготовил интересную статистическую информацию относительно футболистов Серии А, которые забивали в ворота наибольшего количества разных команд чемпионата.

Рекордсменом Серии А по данному показателю является Альберто Джилардино, отличившийся забитыми мячами в ворота 39 клубов.

Из действующих игроков текущего сезона наибольшее количество Чиро Иммобиле (34).

Игроки с наибольшим количеством команд, в ворота которых отмечались голами в Серии А

  • 39 – Альберто Джилардино (Италия)
  • 38 – Франческо Тотти (Италия)
  • 38 – Роберто Баджо (Италия)
  • 37 – Антонио Ди Натале (Италия)
  • 37 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)

Действующие игроки Серии А:

  • 34 – Чиро Иммобиле (Италия)
  • 32 – Дуван Сапата (Колумбия)
  • 30 – Пауло Дибала (Аргентина)
  • 30 – Доменико Берарди (Италия)
  • 29 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 29 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 28 – Андреа Белотти (Италия)
КИВУ: «Выиграть 5:0 – это нормально, а если проиграешь – катастрофа»
КОНТЕ: «Провели матч, который заставляет гордиться тем, что мы увидели»
ГАСПЕРИНИ: «Все матчи разные, жаль, что так получилось»
Серия A Лечче Пиза Интер Милан чемпионат Италии по футболу Лаутаро Мартинес статистика
