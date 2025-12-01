Игорь КОСТЮК: «Этот игрок не принес бы пользы Динамо»
Тренер – об отсутствии в последнем матче Шапаренко и Огунданы
Тренер «Динамо» Игорь Костюк объяснил отсутствие в заявке на матч с «Полтавой» Николая Шапаренко и Шолы Огунданы.
– Объясните отсутствие в заявке на игру Шапаренко и Огунданы.
– Шола на тренировке подвернул голеностоп. Шапаренко пока не готов на сто процентов. Мы пообщались с ним, посоветовались с врачами и решили, что сегодня ему не нужно участвовать в игре, поскольку он не принес бы пользы команде.
В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне проиграли «Полтаве» – 1:2
Киевлян может возглавить иностранный специалист