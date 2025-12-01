Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь КОСТЮК: «Этот игрок не принес бы пользы Динамо»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 23:25
Тренер – об отсутствии в последнем матче Шапаренко и Огунданы

ФК Динамо. Игорь Костюк

Тренер «Динамо» Игорь Костюк объяснил отсутствие в заявке на матч с «Полтавой» Николая Шапаренко и Шолы Огунданы.

– Объясните отсутствие в заявке на игру Шапаренко и Огунданы.

– Шола на тренировке подвернул голеностоп. Шапаренко пока не готов на сто процентов. Мы пообщались с ним, посоветовались с врачами и решили, что сегодня ему не нужно участвовать в игре, поскольку он не принес бы пользы команде.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

