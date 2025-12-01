Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный эксперт назвал игроков, которые не соответствуют уровню Динамо
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 20:33 |
1294
1

Известный эксперт назвал игроков, которые не соответствуют уровню Динамо

Олег Федорчук остался недоволен игрой Караваева, Пихаленка, Волошина и Герреро

01 декабря 2025, 20:33 |
1294
1 Comments
Известный эксперт назвал игроков, которые не соответствуют уровню Динамо
ФК Динамо Киев

Известный украинский эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Полтавы» (1:2), а также назвал тех футболистов, которые не соответствуют уровню «бело-синей» команды:

«Дебют Игоря Костюка получился неудачным. Но для тренера есть и свой плюс. Он не стал менять основной состав, поэтому можно было убедиться всем, что дело здесь не в тренере. Какой бы наставник не приходил, в любом случае футболисты должны на эмоциях продемонстрировать жажду к победе.

Но мы увидели то «Динамо», которое и было в последнее время. Сегодня меня шокировали Караваев, Пихаленок, Волошин, Герреро. Их игра была ниже уровня Премьер-лиги.

Поэтому Костюку не нужно что-то доказывать. Сами футболисты показали, что нужны серьезные изменения в составе. Выход на замену Яцыка и Редушко показали, что в «Динамо» есть, кому играть», – подытожил Федорчук.

После 14 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка разместились на седьмой позиции, имея в своем активе 20 баллов. В ближайшем матче, который состоится 6 декабря, «Динамо» сыграет на выезде против «Кудровки».

По теме:
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Лидер Динамо признался, что команда посещает церковь
«Ну, что Костюк?» Йожеф Сабо разнес Динамо после поражения от Полтавы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полтава Динамо - Полтава Игорь Костюк Олег Федорчук Александр Пихаленок Александр Караваев Назар Волошин (Динамо) Эдуардо Герреро Александр Яцык Богдан Редушко
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
Бокс | 01 декабря 2025, 01:32 1
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»

Майрис – о бое Джошуа – Пол

Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Футбол | 01 декабря 2025, 05:22 2
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо

Александр Караваев рассказал, что вингер является настоящим лидером команды

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01.12.2025, 06:50
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»
Футбол | 01.12.2025, 19:12
ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»
ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Футбол | 01.12.2025, 17:34
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al Fredli
Ну тоді треба б експерту починати з самої верхівки,але ж він промовчить.
Ответить
+1
Популярные новости
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 45
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 4
Футбол
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
29.11.2025, 23:19 4
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем