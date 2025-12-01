Известный эксперт назвал игроков, которые не соответствуют уровню Динамо

Известный украинский эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Полтавы» (1:2), а также назвал тех футболистов, которые не соответствуют уровню «бело-синей» команды:

«Дебют Игоря Костюка получился неудачным. Но для тренера есть и свой плюс. Он не стал менять основной состав, поэтому можно было убедиться всем, что дело здесь не в тренере. Какой бы наставник не приходил, в любом случае футболисты должны на эмоциях продемонстрировать жажду к победе.

Но мы увидели то «Динамо», которое и было в последнее время. Сегодня меня шокировали Караваев, Пихаленок, Волошин, Герреро. Их игра была ниже уровня Премьер-лиги.

Поэтому Костюку не нужно что-то доказывать. Сами футболисты показали, что нужны серьезные изменения в составе. Выход на замену Яцыка и Редушко показали, что в «Динамо» есть, кому играть», – подытожил Федорчук.

После 14 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка разместились на седьмой позиции, имея в своем активе 20 баллов. В ближайшем матче, который состоится 6 декабря, «Динамо» сыграет на выезде против «Кудровки».