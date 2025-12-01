От Буффона до Доннаруммы: 5 вратарских легенд Милана

Известие о кончине в 95-летнем возрасте легендарного голкипера «Милана» и сборной Италии середины ХХ ст. Лоренцо Буффона дало повод вспомнить о других умелых стражах ворот «россо-нери», которые в разные эпохи приобщились (нередко в качестве творцов!) к славной истории миланского гранда. Не буду сравнивать упомянутых в материале киперов по качеству игры. В то же время расположу их в порядке количества проведенных в составе «Милана» матчей.

1. Кристиан Аббьяти (родился в 1977 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine

Колоритный 191-сантиметровый лыс (много ли людей вспомнит времена, когда Аббьяти был с шикарной шевелюрой?) пришел в «Милан» в конце ХХ в. и честно отработал на этот клуб в течение полутора десятков лет (с сезонными перерывами на «Юве», «Торино» и мадридский «Атлетико») уже в XXI веке. Примечательно, что за время игры за «Милан» в 7-ми сезонах Серии А количество сухих матчей Кристиана составляло двузначное число. А в сезоне-2010/11 таких насобиралось аж 19 из 35-ти сыгранных! Сюда вошла и серия из 4-х «сухарей» подряд, пришедшаяся на самый финиш сезона.

В победной для «россо-нери» Лиге чемпионов-2002/03 отыграл несколько матчей, в том числе и полуфинальный ответный матч против «Интера». Однако, если брать не командные, а личные достижения в самом престижном клубном турнире Старого Света, то у Кристиана больше получилось проявить свой голкиперский талант уже в 2010-е. В одном из сезонов на его счету две трети (от сыгранных) матчей на ноль в ЛЧ, еще в двух – одна треть. Ну, и Кристиан в целом имеет неплохую статистику по отраженным пенальти, количество которых вплотную приблизилось к полутора десяткам.

2. Себастьяно Росси (родился в 1964 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine

Уроженец Чезены провел в «Милане» все 1990-е и, как говорится, на маргинесе застал и начало ХХІ ст. В течение длительного времени был рекордсменом Серии А по количеству времени без пропущенных голов подряд: 929 минут в течение 11-ти матчей в сезоне-1993/94 (побил рекорд Дино Дзоффа, а рекорд Росси в свою очередь побил уже Джанлуиджи Буффон). В августе 1994 г. в матче за Суперкубок Италии Росси выиграл послематчевую серию у Вальтера Дзенги, игравшего тогда за «Сампдорию». Один из героев чемпионата мира-1990 не отразил ни одного удара, Себа же справился с ударом Альбериго Эвани, а незабвенный Синиша Михайлович, обменявшись с кипером «россо-нери» улыбками перед ударом, попал в перекладину. Кстати, и в 1995 г. в Суперкубке УЕФА Росси дважды оставил свои ворота в неприкосновенности, а противостоял миланцам не кто-нибудь, а лондонский «Арсенал».

Среди вратарских добродетелей Себы отдельно говорили о его умелой игре на выходах (собственно, с ростом 198 см это несложно), а также об умении громко и профессионально управлять обороной. А Андреа Пирло называл Росси «шкафом с необъяснимой манией». Речь шла о том, что при разминке никто не имел права проходить позади него. «Это было абсолютно запрещено его правилами: плохая примета, это сулит автогол», – вспоминал Пирло в своей автобиографической книге «Думаю – следовательно, играю!»

3. Дида (родился в 1973 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine

Единственным европейским клубом уроженца штата Байя стал «Милан». Собственно, Дида собрал уникальную коллекцию титулов. Он является чемпионом мира как среди сборных, так и среди клубов. На клубном уровне выигрывал наивысший титул даже дважды, один раз в составе «Милана». Естественно, что в миланском контексте мы будем меньше упоминать его титулы, завоеванные на родине. А вот в составе миланского гранда он дважды поднимал над головой Кубок, предназначенный победителю Лиги чемпионов. В памятной для украинских болельщиков и персональных поклонников Андрея Шевченко серии пенальти в финале ЛЧ-2002/03 Дида отразил 3 пенальти: от Давида Трезеге, Марсело Салайеты и Паоло Монтеро. Его оппонент Джанлуиджи Буффон отбил меньше в той серии. Как говорил итальянский комментатор: «Два больших вратаря в большом историческом противостоянии двух итальянских клубов». А Андрей Шевченко в книге «Благородная сила: моя жизнь, мой футбол» вспоминает, что после его решающего пенальти «первым побежал обнимать Дида». Показательно, не правда ли?!

Да и, наконец, в неудачном для «миланисти» финале ЛЧ-2004/05 Дида отразил 2 пенальти: с игры от Хаби Алонсо и в послематчевой серии от Олы-Бу Риисе. Помню, что и Франческо Тотти, пробивая 11-метровый, капитулировал перед миланским бразильцем в розыгрыше Кубка Италии. Но это опять-таки был неудачный матч для «Милана» в целом.

Кто сказал, что бразильская земля не рождает отличных вратарей! Дида опровергает этот сомнительный тезис, и весомости этому опровержению добавляет то, что евроуспеха он добился, играя в Италии, которая издавна славилась своими киперами. А Джанлуиджи Буффон в своей книге «Номер 1» в списке «своих вратарей» в части иностранных киперов назвал Диду первым из четырех, хотя и подчеркнул, что порядок произволен. И тем не менее…

4. Лоренцо Буффон (1929–2025)

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот человек начал эру великих итальянских вратарей. Абсолютно все обозреватели отмечают, прежде всего, элегантность Лоренцо (самого высокого среди коллег в 1950-е) в воротах. И танцевальный шаг, даже когда он просто передвигался по улицам. Игровая и жизненная стилистика позволила ему находиться в прекрасной форме и на десятом жизненном десятке. В возрасте 90+ он о с удовольствием управлял автомобилем. А еще рыбачил (мраморная форель!) и рисовал (натюрморты, пейзажи). Однако главное в его жизни все равно – футбол (как он говорил, «моя страсть, моя жизнь»)!

Именно в составе Милана он 4 раза становился чемпионом Италии. «Я всегда был и всегда буду фанатом «Милана», – утверждал он. В 20 лет он стал вратарем этого клуба. Тогда, по утверждению самого Лоренцо, он был самым «счастливым парнем в мире». А в сезоне-1950/51 он отыграл 17 матчей на ноль в серии А, в том числе и 4 подряд под занавес сезона. У Лоренцо получалось успешно сочетать эффективность и зрелищность. В то же время, на линии ворот играл лучше, чем на выходах.

Ну, и еще именно он невольно заложил основы попадания футболистов в светские хроники, женившись на модели-актрисе Эди Компаньоли (ее называли «самой знаменитой женщиной Италии», а фанаты команд-соперниц, чтобы уесть вратаря, дразнили Лоренцо «сеньором Компаньоли»), а потом снявшись в кино (камео в комедийном фильме «Герои воскресенья» режиссера Марио Камерини). Ну, и еще Лоренцо открыл эпоху Буффонов-вратарей в мировом футболе. Хотя своего дальнего родственника – Джанлуиджи – он ставил в своем рейтинге только на 2-е место, выводя на 1-е Дино Дзоффа. Джиджи же в эти дни написал в одной из социальных сетей: «Лоренцо вдохновил следующие поколения!». Светлая память, Лоренцо Буффон!

5. Джанлуиджи Доннарумма (родился в 1999 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Я так стар, что помню времена, когда Доннарумма еще играл за «Милан», – в шутке от молодого коллеги содержится доля, собственно, шутки. Так, в Серии А Джиджи, имея возраст 16 лет, стал самым молодым вратарем-дебютантом. А в 17-летнем возрасте в составе «Милана» он стал обладателем Суперкубка Италии, отразив решающий удар тогдашнего «ювентино» Пауло Дибалы в послематчевой серии пенальти. В сезоне-2016/17 именно Доннарумма стал единственным игроком «Милана», проведшим 41 матч в сезоне без замен! В два своих последних сезона в составе «Милана» Джиджи получил признание как лучший вратарь Серии А. Ну, и не стоит забывать, что именно итальянский голкипер был признан лучшим игроком триумфального для итальянцев Euro-2020(21). Тогда у него еще был исключительно миланский клубный опыт. А в дальнейшем он отправился пилигримствовать по футбольному свету (Франция, Англия). Вроде бы, и не так много времени провел Джиджи в «Милане» (6 лет), но, имея в юном возрасте твердое место в основе, забронировал себе и строчку в пятерке вратарей-гвардейцев «россо-нери».

***

Вошли в историю «Милана» Энрико Альбертози (главной командой в игровой биографии которого все же была «Фиорентина») и Фабио Кудичини (отец Карло Кудичини), Дарио Компьяни (его своим считает и «Кремонезе», ведь до «Милана» он отыграл 6 лет в команде родного города) и Джованни Галли (для него также самой лучшей страницей игровой биографии является, вероятно, флорентийская). Уверен, что со временем свое место среди знаменитых голкиперов «миланисти» займет и представитель нынешней генерации Майк Меньян. Его, кстати, вполне можно считать одним из главных архитекторов победы «Милана» в недавнем дерби (оценку 9,17 whoscored.com просто так не дает!). Словом, классные вратари в «Милане» были на протяжении всей истории. И эта веревочка-вереница не прерывается и в наше время. Вечная память Лоренцо Буффону! И пусть улыбается удача нынешним и грядущим поколениям вратарей славного клуба!

Алексей РЫЖКОВ