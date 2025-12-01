Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОНТЕ: «Провели матч, который заставляет гордиться тем, что мы увидели»
Италия
01 декабря 2025, 11:27 |
77
0

«Наполи» минимально переиграл «Рому» в матче Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Серии А над «Ромой» – 1:0.

– Как объяснить изменения с физической точки зрения?

– Объяснение, на мой взгляд, простое. Мы все немного осознали сложность момента. Уровень недоступности игроков – ситуация слишком очевидная, и, к сожалению, она становилась все хуже. Завтра Гилмор ложится на операцию и пропустит два месяца. Добавив к этому отсутствие Ангиссы еще на два с половиной месяца и Де Брейне, я фактически опустошил весь центр поля. Молодцы ребята, молодцы футболисты, потому что они демонстрируют огромное чувство ответственности. Сегодня то, что я просил от своих игроков, – выйти на сложное поле, такое как «Олимпико», и встретиться с командой, которая находится в большой уверенности благодаря победам в чемпионате, позиции в таблице, победе в Лиге Европы, и с первой минуты смотреть им в глаза и играть, показывая, что мы здесь, чтобы дорого продать шкуру. Думаю, ребята провели хороший матч, матч, который заставляет гордиться тем, что мы увидели, подчеркиваю: на очень сложном поле. Потому что «Олимпико» – это не прогулка для здоровья ни для кого, и особенно против этой «Ромы», которая была на позитивной серии и выступает очень хорошо.

– Все решили выигранные дуэли «один в один»?

– Разницу сделало отношение, с которым ты приехал играть этот матч. Мы приехали без всякого боязливого уважения к сопернику, который, повторю, находится в уверенности, опережает нас в таблице, имеет горячую атмосферу и окружение, как на «Олимпико». Отношение было таким, как у команды, которая приехала, осознавая собственные возможности, несмотря на огромные трудности момента с точки зрения доступности игроков в количественном плане. Мы действительно показали очень хороший уровень. Я надеюсь, что отныне, поскольку эти травмы не на две-три недели, а намного дольше, удача хотя бы немного повернет голову в другую сторону. Я на это надеюсь, потому что в некоторых ситуациях нас действительно «по пальцам пересчитать».

– Как чувствует себя Нерес? Какое ментальное значение имеет эта победа?

– У Нереса ничего особенного, думаю, он просто был измотан в момент, когда попросил замену. Но я считаю, что эти три матча были важными, потому что не забудем победу над «Аталантой», которая является отличной командой с отличным составом, победу над «Карабахом» в Лиге чемпионов, который является своего рода открытием этой Лиги чемпионов. Сегодня – победа на выезде на важном поле, как «Олимпико», против команды, которая будет бороться за вершину таблицы. Это было нужно, безусловно, и дает нам энтузиазм, позволяет продолжать верить в работу, которую мы делаем – как в идею игры, так и в оборону, которая действует, двигаясь вперед. Думаю, это очень важно. Мы остаёмся с ногами на земле, потому что трудности никуда не исчезли благодаря этой победе. Травмы у нас будут еще долго, но мы должны держаться и стараться оставаться там. Мы отлично понимаем, что через пару месяцев кто-то вернется и сможет нам помочь.

По теме:
ГАСПЕРИНИ: «Все матчи разные, жаль, что так получилось»
Довбик попал в шорт-лист именитого клуба. Его уже готовы подписать
Рома – Наполи – 0:1. Поражение волков без Довбика. Видео гола и обзор
Наполи Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Антонио Конте Рома - Наполи
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
