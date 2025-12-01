В УПЛ прокомментировали смерть Владимира Мунтяна
Легенды «Динамо» не стало в возрасте 79 лет
Украинская Премьер-лига прокомментировала смерть легендарного полузащитника киевского «Динамо» Владимира Мунтяна:
«С глубокой скорбью узнали, что на 80-м году жизни после продолжительной болезни ушел в вечность Владимир Мунтян — легенда киевского «Динамо», один из ярчайших символов золотой эпохи украинского футбола 1960—1970-х годов.
Для нескольких поколений болельщиков Мунтян стал олицетворением мастерства, элегантности и футбольного интеллекта. Он был дирижером игры, мозгом команды.
Имя Владимира Мунтяна навсегда останется в памяти любителей футбола в числе тех, кто творил историю «Динамо» и поднимал престиж нашего футбола на международном уровне.
Украинская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования семье и близким Владимира Федоровича».
