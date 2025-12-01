Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 декабря 2025, 11:24 | Обновлено 01 декабря 2025, 11:33
В УПЛ прокомментировали смерть Владимира Мунтяна

Легенды «Динамо» не стало в возрасте 79 лет

Владимир Мунтян

Украинская Премьер-лига прокомментировала смерть легендарного полузащитника киевского «Динамо» Владимира Мунтяна:

«С глубокой скорбью узнали, что на 80-м году жизни после продолжительной болезни ушел в вечность Владимир Мунтян — легенда киевского «Динамо», один из ярчайших символов золотой эпохи украинского футбола 1960—1970-х годов.

Для нескольких поколений болельщиков Мунтян стал олицетворением мастерства, элегантности и футбольного интеллекта. Он был дирижером игры, мозгом команды.

Имя Владимира Мунтяна навсегда останется в памяти любителей футбола в числе тех, кто творил историю «Динамо» и поднимал престиж нашего футбола на международном уровне.

Украинская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования семье и близким Владимира Федоровича».

