Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 декабря 2025, 15:33 |
1406
0

Жирона отреагировала на игру Ваната и Цыганкова после сенсации с Реалом

Каталонский клуб отобрал очки у гранда, несмотря на статус аутсайдера

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В воскресенье, 30 ноября, состоялся матч 14-го тура Испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и мадридский «Реал». Подопечные Мичела сенсационно сыграли вничью с фаворитом, несмотря на статус явного аутсайдера.

В стартовом составе каталонского клуба вышли игроки сборной Украины – форвард Владислав Ванат (сыграл 83 минуты) и вингер Виктор Цыганков (провел на поле 72 минуты).

Пресс-служба «Жироны» отреагировала на достаточно успешную игру своих лидеров, опубликовав фото в своих социальных сетях. «Твой любимый дуэт», – подписала команда снимок Ваната и Цыганкова.

«Жирона» набрала 12 баллов после 14 туров и теперь занимает 18-е место в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 3 декабря, подопечные Мичела сыграют против «Оуренсе» в Кубке Испании.

ФОТО. Пресс-служба Жироны отреагировала на игру Ваната и Цыганкова

По теме:
«Не пенальти». Журналист Marca оценил спорный эпизод с Ванатом и Рюдигером
Клуб Ла Лиги назначил сразу двух главных тренеров
«Ла Лига искажается». Реал жестко раскритиковал судью матча с Жироной
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал Владислав Ванат Виктор Цыганков
Николай Тытюк Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(11)
