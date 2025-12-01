Жирона отреагировала на игру Ваната и Цыганкова после сенсации с Реалом

В воскресенье, 30 ноября, состоялся матч 14-го тура Испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и мадридский «Реал». Подопечные Мичела сенсационно сыграли вничью с фаворитом, несмотря на статус явного аутсайдера.

В стартовом составе каталонского клуба вышли игроки сборной Украины – форвард Владислав Ванат (сыграл 83 минуты) и вингер Виктор Цыганков (провел на поле 72 минуты).

Пресс-служба «Жироны» отреагировала на достаточно успешную игру своих лидеров, опубликовав фото в своих социальных сетях. «Твой любимый дуэт», – подписала команда снимок Ваната и Цыганкова.

«Жирона» набрала 12 баллов после 14 туров и теперь занимает 18-е место в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 3 декабря, подопечные Мичела сыграют против «Оуренсе» в Кубке Испании.

