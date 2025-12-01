Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19 – 5:0. Отбор на ЧЕ. Видео голов и обзор

29 ноября в городе Биелина молодежная женская сборная Украины WU-19 провела второй матч первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19.

Соперником сине-желтых была команда Сан-Марино. Табло зафиксировало вторую подряд победу сине-желтых (5:0).

В другом матче группы Румыния обыграла Боснию и Герцеговину (2:1) и по дополнительным показателям остается на первом месте (по 6 очков с Украиной).

Заключительный поединок группы украинки проведут против румынок 2 декабря в 14:00 по киевскому времени, и в этой игре сине-желтую команду устроит только победа.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд отбора. Группа B3

2-й тур, 29.11.2025. Биелина (Босния и Герцеговина)

Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19 – 5:0 (4:0)

Голы: Ткачук, 15, 89, Голованчук, 19, Белова, 25, Канаховская, 38

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча