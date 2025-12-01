Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19 – 5:0. Отбор на ЧЕ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19
29 ноября в городе Биелина молодежная женская сборная Украины WU-19 провела второй матч первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19.
Соперником сине-желтых была команда Сан-Марино. Табло зафиксировало вторую подряд победу сине-желтых (5:0).
В другом матче группы Румыния обыграла Боснию и Герцеговину (2:1) и по дополнительным показателям остается на первом месте (по 6 очков с Украиной).
Заключительный поединок группы украинки проведут против румынок 2 декабря в 14:00 по киевскому времени, и в этой игре сине-желтую команду устроит только победа.
Евро-2026 WU-19. Первый раунд отбора. Группа B3
2-й тур, 29.11.2025. Биелина (Босния и Герцеговина)
Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19 – 5:0 (4:0)
Голы: Ткачук, 15, 89, Голованчук, 19, Белова, 25, Канаховская, 38
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
