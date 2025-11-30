Испания30 ноября 2025, 22:49 | Обновлено 30 ноября 2025, 22:56
204
0
ВИДЕО. Подыграл рукой. Мбаппе забил Жироне, но судья отменил гол
Система VAR вмешалась в ход событий матча
30 ноября 2025, 22:49 | Обновлено 30 ноября 2025, 22:56
204
0
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе на 43-й минуте забил в ворота «Жироны», однако судья не засчитал этот гол.
Известный форвард подобрал мяч в штрафной площади, протолкнул его и переиграл вратаря.
Сначала арбитр указал на центр поля, но его помощники по системе VAR попросили пересмотреть повтор.
Выяснилось, что Килиан при приеме коснулся мяча рукой, остановив его – судья после повторов сразу отменил гол.
ВИДЕО. Подыграл рукой. Мбаппе забил Жироне, но судья отменил гол
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2025, 20:48 0
Поединок состоится 30 ноября и начнется в 21:45 по Киеву
Авто/мото | 30 ноября 2025, 19:42 12
Макс сохраняет шансы на чемпионство
Футбол | 29.11.2025, 23:19
Футбол | 30.11.2025, 07:00
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Комментарии 0
Популярные новости
28.11.2025, 16:54 1
29.11.2025, 15:32 41
29.11.2025, 04:59 1
29.11.2025, 07:53 16
28.11.2025, 17:17 17
28.11.2025, 23:13 6
29.11.2025, 06:02 2
30.11.2025, 07:49 2