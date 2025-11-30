Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе на 43-й минуте забил в ворота «Жироны», однако судья не засчитал этот гол.

Известный форвард подобрал мяч в штрафной площади, протолкнул его и переиграл вратаря.

Сначала арбитр указал на центр поля, но его помощники по системе VAR попросили пересмотреть повтор.

Выяснилось, что Килиан при приеме коснулся мяча рукой, остановив его – судья после повторов сразу отменил гол.

ВИДЕО. Подыграл рукой. Мбаппе забил Жироне, но судья отменил гол