Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Подыграл рукой. Мбаппе забил Жироне, но судья отменил гол
Испания
30 ноября 2025, 22:49 | Обновлено 30 ноября 2025, 22:56
204
0

ВИДЕО. Подыграл рукой. Мбаппе забил Жироне, но судья отменил гол

Система VAR вмешалась в ход событий матча

30 ноября 2025, 22:49 | Обновлено 30 ноября 2025, 22:56
204
0
ВИДЕО. Подыграл рукой. Мбаппе забил Жироне, но судья отменил гол
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе на 43-й минуте забил в ворота «Жироны», однако судья не засчитал этот гол.

Известный форвард подобрал мяч в штрафной площади, протолкнул его и переиграл вратаря.

Сначала арбитр указал на центр поля, но его помощники по системе VAR попросили пересмотреть повтор.

Выяснилось, что Килиан при приеме коснулся мяча рукой, остановив его – судья после повторов сразу отменил гол.

ВИДЕО. Подыграл рукой. Мбаппе забил Жироне, но судья отменил гол

По теме:
ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной
Цыганков стал первым украинцем с 20 ассистами в Ла Лиге
Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Килиан Мбаппе Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор Жирона - Реал
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 30 ноября 2025, 20:48 0
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 30 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Авто/мото | 30 ноября 2025, 19:42 12
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе

Макс сохраняет шансы на чемпионство

ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
Футбол | 29.11.2025, 23:19
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 16
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 17
Футбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем