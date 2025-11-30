Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Шахтер Донецк
01.12.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 22:53 | Обновлено 30 ноября 2025, 23:18
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 декабря в 18:00 по киевскому времени

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 1 декабря, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Команды сыграют на стадионе «Львов Арена», стартовый свисток главного арбитра Виктора Копиевского прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 13-ти сыгранных туров «Шахтар» набрал 30 баллов и разместился на первой позиции в турнирной таблице. «Кривбасс» занимает пятое место, в активе команды – 21 пункт.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

