В понедельник, 1 декабря, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Команды сыграют на стадионе «Львов Арена», стартовый свисток главного арбитра Виктора Копиевского прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

После 13-ти сыгранных туров «Шахтар» набрал 30 баллов и разместился на первой позиции в турнирной таблице. «Кривбасс» занимает пятое место, в активе команды – 21 пункт.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

