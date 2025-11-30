Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 декабря в 18:00 по киевскому времени
В понедельник, 1 декабря, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».
Команды сыграют на стадионе «Львов Арена», стартовый свисток главного арбитра Виктора Копиевского прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После 13-ти сыгранных туров «Шахтар» набрал 30 баллов и разместился на первой позиции в турнирной таблице. «Кривбасс» занимает пятое место, в активе команды – 21 пункт.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.19 для «Шахтера» и 14.01 для «Кривбасса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда финишировала 18-й
Владислав Крапивцов не поможет своей команде