Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 ноября начался важный матч для украинских болельщиков: «Жирона» – «Реал».

Команды встретились на стадионе «Монтиливи», стартовый свисток прозвучал в 22:00.

В стартовом составе хозяев вышли два украинских футболиста – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Украинский вратарь «Реала», Андрей Лунин, остался в запасе.

«Реал» в турнирной таблице идет на втором месте с 32 очками. А вот «Жирона» с 11 очками располагается на 18-й позиции.

Ла Лига. 14-й тур, 30 ноября

«Жирона» – «Реал» Мадрид – 1:0 (обновляется)

Гол: Унаи, 45

