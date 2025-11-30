Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
30 ноября проходит матч 14-го тура Ла Лиги
30 ноября начался важный матч для украинских болельщиков: «Жирона» – «Реал».
Команды встретились на стадионе «Монтиливи», стартовый свисток прозвучал в 22:00.
В стартовом составе хозяев вышли два украинских футболиста – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Украинский вратарь «Реала», Андрей Лунин, остался в запасе.
«Реал» в турнирной таблице идет на втором месте с 32 очками. А вот «Жирона» с 11 очками располагается на 18-й позиции.
Ла Лига. 14-й тур, 30 ноября
«Жирона» – «Реал» Мадрид – 1:0 (обновляется)
Гол: Унаи, 45
ГОЛ! 1:0, Унаи, 45 мин
