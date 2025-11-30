Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
30 ноября 2025, 23:08 |
649
0

Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 ноября проходит матч 14-го тура Ла Лиги

30 ноября 2025, 23:08 |
649
0
Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября начался важный матч для украинских болельщиков: «Жирона» – «Реал».

Команды встретились на стадионе «Монтиливи», стартовый свисток прозвучал в 22:00.

В стартовом составе хозяев вышли два украинских футболиста – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Украинский вратарь «Реала», Андрей Лунин, остался в запасе.

«Реал» в турнирной таблице идет на втором месте с 32 очками. А вот «Жирона» с 11 очками располагается на 18-й позиции.

Ла Лига. 14-й тур, 30 ноября

«Жирона» – «Реал» Мадрид – 1:0 (обновляется)

Гол: Унаи, 45

ГОЛ! 1:0, Унаи, 45 мин

По теме:
ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной
Цыганков стал первым украинцем с 20 ассистами в Ла Лиге
Украина – Дания – 88:71. Две из двух. Видеообзор матча
Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Андрей Лунин Владислав Ванат Жирона - Реал Владислав Крапивцов видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 23:36 1
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо

Президент киевского клуба будет искать иностранного коуча

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30 ноября 2025, 11:26 0
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики

Коуч пообщался с журналистами после матча чемпионата Португалии

ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
Футбол | 30.11.2025, 20:51
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
Блестящая Меркушина. Сборная Украины финишировала 12-й в сингл-миксте КМ
Биатлон | 30.11.2025, 15:38
Блестящая Меркушина. Сборная Украины финишировала 12-й в сингл-миксте КМ
Блестящая Меркушина. Сборная Украины финишировала 12-й в сингл-миксте КМ
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 18
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 10
Футбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
29.11.2025, 20:14
Биатлон
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 16
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем