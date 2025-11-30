Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – лучшая команда Лиги конференций по заработанным призовым в сезоне
Лига конференций
30 ноября 2025, 21:21 |
1449
7

Шахтер – лучшая команда Лиги конференций по заработанным призовым в сезоне

«Горняки» обошли «Фиорентину» и отныне лидируют

30 ноября 2025, 21:21 |
1449
7 Comments
Шахтер – лучшая команда Лиги конференций по заработанным призовым в сезоне
shakhtar.com

Специалисты Football Meets Data обновили подсчеты призовых, заработанных клубами-участниками Лиги конференций в текущем сезоне еврокубков.

От Украины участие в третьем по значимости клубном турнире континента, напомним, принимают «Шахтер» и «Динамо».

Если в предыдущем рейтинге «горняки» были вторыми, отставая от «Фиорентины», то недавняя победа в Ирландии над «Шемрок Роверс» помогла им выйти на лидирующие позиции. Нынешний заработок «Шахтера» оценивается почти в 8 миллионов евро.

Что касается финансовых успехов «Динамо», то после поражения на Кипре от «Омонии» их показатель не изменился и составляет чуть более 6 миллионов евро.

x.com/fmeetsdata

Отметим, что до завершения фазы основного этапа в Лиге конференций командам предстоит сыграть еще по два матча.

По теме:
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Легенда Динамо оказался за решеткой из-за скандала в казино
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Шахтер Донецк призовые Лига конференций Динамо Киев выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Футбол | 30 ноября 2025, 17:28 17
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925

Команда Сергея Нагорняка взяла первые очки в УПЛ в «родных» стенах

Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30 ноября 2025, 03:15 1
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS

В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик

ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30.11.2025, 04:02
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 30.11.2025, 20:48
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30.11.2025, 09:07
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Факт. В этом цикле Шахтёр проиграл только Легии, да и то - в клатче. А значит - рубили капусту даже ничьими.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
8number
Треба ще турнірну таблицю очолити, щоб відповідати цій таблиці.
Динамо теж не погано підзаробило. Де ті гроші тільки ніхто не зна.
Ответить
+1
EMERIO INGARTIKO
Бо найлегший жереб випав шлактарю. Вже з 1/8 після вильоту кротів почнеться падіння в цьому рейтингу і на перші місця вийдуть Пелас, Страсбур, Фіорентина, Майнц, Райо Вальєкано
Ответить
0
New Zealander
Топчики! Якщо виграють ЛК то можна заробити не гірше ніж остання команда ЛЧ. Челсі заробив 22 ляма коли виграв ЛК - на 1 лям більше ніж остання команда ЛЧ Слован
Ответить
-1
Катерина Монзуль
Мій улюблений Шахтар увійде  в історію в цьому сезоні. Єдина команда , яка за один  сезон виграла Лігу Європи  і Лігу Конференцій, звичайно язиком, дякую Нью  Зеландер 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 10
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем