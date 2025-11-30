Шахтер – лучшая команда Лиги конференций по заработанным призовым в сезоне

Специалисты Football Meets Data обновили подсчеты призовых, заработанных клубами-участниками Лиги конференций в текущем сезоне еврокубков.

От Украины участие в третьем по значимости клубном турнире континента, напомним, принимают «Шахтер» и «Динамо».

Если в предыдущем рейтинге «горняки» были вторыми, отставая от «Фиорентины», то недавняя победа в Ирландии над «Шемрок Роверс» помогла им выйти на лидирующие позиции. Нынешний заработок «Шахтера» оценивается почти в 8 миллионов евро.

Что касается финансовых успехов «Динамо», то после поражения на Кипре от «Омонии» их показатель не изменился и составляет чуть более 6 миллионов евро.

x.com/fmeetsdata

Отметим, что до завершения фазы основного этапа в Лиге конференций командам предстоит сыграть еще по два матча.