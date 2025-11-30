Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ХАРАТИН: «Хочется побеждать почаще»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 22:17 | Обновлено 30 ноября 2025, 22:25
132
0

Игорь ХАРАТИН: «Хочется побеждать почаще»

Полузащитник «Вереса» прокомментировал ничью против «Карпат»

30 ноября 2025, 22:17 | Обновлено 30 ноября 2025, 22:25
132
0
Игорь ХАРАТИН: «Хочется побеждать почаще»
НК Верес. Игорь Харатин

Полузащитник ровенского «Вереса» Игорь Харатин прокомментировал ничью против львовских «Карпат» (0:0) в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Это была боевая, эмоциональная игра. Конечно, мы стремились победить, но ничья – закономерный результат. В целом, считаю, что мы неплохо движемся по турнирной таблице.

Хочется побеждать чаще, но я считаю, что прогресс есть. Мы играем лучше в каждом матче, но нужно дальше работать над собой, дальше верить в результат, друг в друга, и все будет хорошо.

Спасибо болельщикам, которые приходят и нас поддерживают. Сегодня была сумасшедшая атмосфера, мы это очень чувствовали».

По теме:
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Защитник Карпат в этом году больше не сыграет
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Карпаты Игорь Харатин
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30 ноября 2025, 11:26 0
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики

Коуч пообщался с журналистами после матча чемпионата Португалии

Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Футбол | 30 ноября 2025, 17:28 17
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925

Команда Сергея Нагорняка взяла первые очки в УПЛ в «родных» стенах

Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30.11.2025, 09:07
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
Футбол | 30.11.2025, 20:51
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 35
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 17
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
29.11.2025, 20:14
Биатлон
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 20
Футбол
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем