Игорь ХАРАТИН: «Хочется побеждать почаще»
Полузащитник «Вереса» прокомментировал ничью против «Карпат»
Полузащитник ровенского «Вереса» Игорь Харатин прокомментировал ничью против львовских «Карпат» (0:0) в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги:
«Это была боевая, эмоциональная игра. Конечно, мы стремились победить, но ничья – закономерный результат. В целом, считаю, что мы неплохо движемся по турнирной таблице.
Хочется побеждать чаще, но я считаю, что прогресс есть. Мы играем лучше в каждом матче, но нужно дальше работать над собой, дальше верить в результат, друг в друга, и все будет хорошо.
Спасибо болельщикам, которые приходят и нас поддерживают. Сегодня была сумасшедшая атмосфера, мы это очень чувствовали».
