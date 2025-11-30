Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ровно 365 дней. Букайо Сака наконец-то сделал ассист в АПЛ
Англия
30 ноября 2025, 20:12 | Обновлено 30 ноября 2025, 20:13
Ровно 365 дней. Букайо Сака наконец-то сделал ассист в АПЛ

Результативная передача англичанина помогла Арсеналу сравнять счет в матче против Челси

30 ноября 2025, 20:12 | Обновлено 30 ноября 2025, 20:13
Ровно 365 дней. Букайо Сака наконец-то сделал ассист в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Букайо Сака отличился ассистом за Арсенал в матче 13-го тура АПЛ против Челси.

Микель Мерино с передачи англичанина сравнял счет в матче (по состоянию на 1:1).

Интересным фактом является то, что предыдущий ассист в АПЛ Сака отдал ровно год назад в матче против Вест Хэм Юнайтед.

Последние два ассиста Букайо Сака в АПЛ

  • 30 ноября 2024 года – против Вест Хэм Юнайтед
  • 30 ноября 2025 года – против Челси
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Арсенал Челси Арсенал Лондон Букайо Сака статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Комментарии
