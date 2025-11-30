Англия30 ноября 2025, 20:12 | Обновлено 30 ноября 2025, 20:13
Ровно 365 дней. Букайо Сака наконец-то сделал ассист в АПЛ
Результативная передача англичанина помогла Арсеналу сравнять счет в матче против Челси
Букайо Сака отличился ассистом за Арсенал в матче 13-го тура АПЛ против Челси.
Микель Мерино с передачи англичанина сравнял счет в матче (по состоянию на 1:1).
Интересным фактом является то, что предыдущий ассист в АПЛ Сака отдал ровно год назад в матче против Вест Хэм Юнайтед.
Последние два ассиста Букайо Сака в АПЛ
- 30 ноября 2024 года – против Вест Хэм Юнайтед
- 30 ноября 2025 года – против Челси
Bukayo Saka's last two Premier League assists:— Squawka Live (@Squawka_Live) November 30, 2025
◎ 30th Nov 2024 (West Ham)
◉ 30th Nov 2025 (Chelsea)
Exactly a year apart. 🅰️#CHEARS pic.twitter.com/yRYQZSjJYW
