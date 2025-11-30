Ровно 365 дней. Букайо Сака наконец-то сделал ассист в АПЛ

Букайо Сака отличился ассистом за Арсенал в матче 13-го тура АПЛ против Челси.

Микель Мерино с передачи англичанина сравнял счет в матче (по состоянию на 1:1).

Интересным фактом является то, что предыдущий ассист в АПЛ Сака отдал ровно год назад в матче против Вест Хэм Юнайтед.

Последние два ассиста Букайо Сака в АПЛ

30 ноября 2024 года – против Вест Хэм Юнайтед

30 ноября 2025 года – против Челси