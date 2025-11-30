ВИДЕО. Договорился: за что судья удалил соперника Ливерпуля в АПЛ
Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета за минуту получил две желтые карточки
Бразильский футболист «Вест Хэма» Лука Пакета получил две желтые карточки за одну минуту в матче 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
Полузащитник после первого предупреждения решил что-то доказать главному арбитру и делал это с большим напором.
Луку даже успокаивали игроки соперника, но он не успокаивался.
Главный судья решил не терпеть этого и показал бразильцу вторую желтую карточку, которая привела к удалению.
По итогу матча «Ливерпуль» оформил победу над соперником со счетом 2:0, автором первого гола в матче стал Александер Исак.
Lucas Paqueta is too funny man, because how do you even force the ref to give you a red card like this??? 😭😭pic.twitter.com/BhTCeLL1BK— UF (@UtdFaithfuls) November 30, 2025
