Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Договорился: за что судья удалил соперника Ливерпуля в АПЛ
Англия
30 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:24
ВИДЕО. Договорился: за что судья удалил соперника Ливерпуля в АПЛ

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета за минуту получил две желтые карточки

ВИДЕО. Договорился: за что судья удалил соперника Ливерпуля в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

Бразильский футболист «Вест Хэма» Лука Пакета получил две желтые карточки за одну минуту в матче 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Полузащитник после первого предупреждения решил что-то доказать главному арбитру и делал это с большим напором.

Луку даже успокаивали игроки соперника, но он не успокаивался.

Главный судья решил не терпеть этого и показал бразильцу вторую желтую карточку, которая привела к удалению.

По итогу матча «Ливерпуль» оформил победу над соперником со счетом 2:0, автором первого гола в матче стал Александер Исак.

Лукас Пакета Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Ливерпуль Вест Хэм видео удаление (красная карточка)
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
