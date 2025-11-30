Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бруну Фернандеш обошел Пола Скоулза по количеству ассистов за МЮ в АПЛ
Англия
30 ноября 2025, 16:12 | Обновлено 30 ноября 2025, 16:13
Бруну Фернандеш обошел Пола Скоулза по количеству ассистов за МЮ в АПЛ

Португалец двумя результативными передачами помог одержать победу над Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

Бруну Фернандеш вышел на 4 место по количеству осуществленных результативных передач в составе Манчестер Юнайтед в АПЛ.

Произошло это в выездном матче 13-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» победили Кристал Пэлас со счетом 2:1.

Португалец отличился в этой игре двумя ассистами.

Теперь в активе Бруну Фернандеша стало 56 результативных передач в составе МЮ в Премьер-лиге. По этому показателю он опередил Пола Скоулза (55) и вышел на четвёртое место в истории клуба.

Впереди португальца лишь три игрока, которые имели большее количество ассистов: Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93) и Дэвид Бекхэм (80).

Игроки с наибольшим количеством ассистов в составе Манчестер Юнайтед в АПЛ

  • 162 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 93 – Уэйн Руни (Англия)
  • 80 – Дэвид Бекхэм (Англия)
  • 56 – Бруну Фернандеш (Португалия)
  • 55 – Пол Скоулз (Англия)
