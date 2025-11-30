Бруну Фернандеш обошел Пола Скоулза по количеству ассистов за МЮ в АПЛ
Португалец двумя результативными передачами помог одержать победу над Кристал Пэлас
Бруну Фернандеш вышел на 4 место по количеству осуществленных результативных передач в составе Манчестер Юнайтед в АПЛ.
Произошло это в выездном матче 13-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» победили Кристал Пэлас со счетом 2:1.
Португалец отличился в этой игре двумя ассистами.
Теперь в активе Бруну Фернандеша стало 56 результативных передач в составе МЮ в Премьер-лиге. По этому показателю он опередил Пола Скоулза (55) и вышел на четвёртое место в истории клуба.
Впереди португальца лишь три игрока, которые имели большее количество ассистов: Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93) и Дэвид Бекхэм (80).
Игроки с наибольшим количеством ассистов в составе Манчестер Юнайтед в АПЛ
- 162 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 93 – Уэйн Руни (Англия)
- 80 – Дэвид Бекхэм (Англия)
- 56 – Бруну Фернандеш (Португалия)
- 55 – Пол Скоулз (Англия)
56 - Bruno Fernandes now has more Premier League assists for Manchester United (56) than Paul Scholes (55). Only Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93), and David Beckham (80) have provided more for the Red Devils in the competition. Climbing. pic.twitter.com/qmJW8DPZ2i— OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2025
👑 Man Utd's assist king 👑— Match of the Day (@BBCMOTD) November 30, 2025
Bruno Fernandes sets up Joshua Zirkzee and Mason Mount to go level with and then overtake Paul Scholes 🤝 pic.twitter.com/ZZEBwsKu9U
