Бруну Фернандеш обошел Пола Скоулза по количеству ассистов за МЮ в АПЛ

Бруну Фернандеш вышел на 4 место по количеству осуществленных результативных передач в составе Манчестер Юнайтед в АПЛ.

Произошло это в выездном матче 13-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» победили Кристал Пэлас со счетом 2:1.

Португалец отличился в этой игре двумя ассистами.

Теперь в активе Бруну Фернандеша стало 56 результативных передач в составе МЮ в Премьер-лиге. По этому показателю он опередил Пола Скоулза (55) и вышел на четвёртое место в истории клуба.

Впереди португальца лишь три игрока, которые имели большее количество ассистов: Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93) и Дэвид Бекхэм (80).

Игроки с наибольшим количеством ассистов в составе Манчестер Юнайтед в АПЛ

162 – Райан Гиггз (Уэльс)

93 – Уэйн Руни (Англия)

80 – Дэвид Бекхэм (Англия)

56 – Бруну Фернандеш (Португалия)

55 – Пол Скоулз (Англия)

