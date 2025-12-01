Два топ-клуба Италии нацелились на звезду Украины. Его не хотят отпускать

Два неназванных итальянских клуба интересуются украинским полузащитником лондонского «Брентфорда» Егором Ярмолюком, сообщает издание Sport Arena.

По информации источника, оба коллектива на данный момент располагаются в верхней половине турнирной таблицы Серии А.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» не хочет отпускать Егора Ярмолюка зимой.