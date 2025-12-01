Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два топ-клуба Италии нацелились на звезду Украины. Его не хотят отпускать
Италия
01 декабря 2025, 01:50 |
261
0

Два топ-клуба Италии нацелились на звезду Украины. Его не хотят отпускать

Егор Ярмолюк может покинуть Брентфорд

01 декабря 2025, 01:50 |
261
0
Два топ-клуба Италии нацелились на звезду Украины. Его не хотят отпускать
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Два неназванных итальянских клуба интересуются украинским полузащитником лондонского «Брентфорда» Егором Ярмолюком, сообщает издание Sport Arena.

По информации источника, оба коллектива на данный момент располагаются в верхней половине турнирной таблицы Серии А.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» не хочет отпускать Егора Ярмолюка зимой.

По теме:
Экс-тренер Шахтера хотел подписать украинскую звезду в легендарный клуб
Не Селтик. Стало известно, куда перейдет Гуцуляк
Когда начнут Челси и Арсенал? Прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26
Егор Ярмолюк Брентфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30 ноября 2025, 08:40 13
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление

Президент клуба официально представил нового наставника

Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30 ноября 2025, 13:02 5
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса

Матвей Строгалев успешно выступил на чемпионате Украины по легкой атлетике

Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Футбол | 30.11.2025, 17:28
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Сломанная серия и гол экс-игрока Шахтера. Рома без Довбика проиграла Наполи
Футбол | 30.11.2025, 23:41
Сломанная серия и гол экс-игрока Шахтера. Рома без Довбика проиграла Наполи
Сломанная серия и гол экс-игрока Шахтера. Рома без Довбика проиграла Наполи
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Футбол | 30.11.2025, 08:29
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
29.11.2025, 16:33 2
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 16
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 39
Футбол
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
30.11.2025, 19:42 19
Авто/мото
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем