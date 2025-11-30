Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Представители Лацио отказались общаться с прессой после матча с Миланом
Италия
30 ноября 2025, 15:24 |
187
0

Представители Лацио отказались общаться с прессой после матча с Миланом

Римляне уступили «россонери» в матче Серии А

30 ноября 2025, 15:24 |
187
0
Представители Лацио отказались общаться с прессой после матча с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лацио» отказался общаться с прессой после скандальной концовки матча 13-го тура Серии А, в котором «бианкочелести» проиграли «Милану» – 0:1.

В компенсированное время на бровке возник хаос, когда арбитр Джузеппе Коллу изучал возможную игру рукой Страхиньи Павловича, но в итоге решил, что сначала Адам Марушич нарушил правила против серба.

Из-за эмоций с поля были удалены и Макс Аллегри, и ассистент главного тренера «Лацио» Марко Янни.

Недовольство этим решением вынудило клуб объявить «бойкот прессе»: ни один игрок, тренер или представитель «Лацио» не вышел к журналистам после финального свистка.

Вместо этого клуб опубликовал видео эпизода в своих соцсетях с таким комментарием:

«Нам жаль, что сегодня мы не можем выйти в пресс-комнату, но пусть за нас скажут кадры».

По теме:
Рома – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пиза – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан - Лацио Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Футбол | 29 ноября 2025, 16:33 1
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский

Самба Диалло в прошлом сезоне выступал в чемпионате Израиля за «Хапоэль» Иерусалим

Когда начнут Челси и Арсенал? Прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26
Футбол | 30 ноября 2025, 14:29 0
Когда начнут Челси и Арсенал? Прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26
Когда начнут Челси и Арсенал? Прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26

С 29 по 30 ноября в чемпионате Англии состоятся поединки 13-го тура

Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Футбол | 30.11.2025, 08:29
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30.11.2025, 03:15
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 65
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 19
Футбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем