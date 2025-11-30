Представители Лацио отказались общаться с прессой после матча с Миланом

«Лацио» отказался общаться с прессой после скандальной концовки матча 13-го тура Серии А, в котором «бианкочелести» проиграли «Милану» – 0:1.

В компенсированное время на бровке возник хаос, когда арбитр Джузеппе Коллу изучал возможную игру рукой Страхиньи Павловича, но в итоге решил, что сначала Адам Марушич нарушил правила против серба.

Из-за эмоций с поля были удалены и Макс Аллегри, и ассистент главного тренера «Лацио» Марко Янни.

Недовольство этим решением вынудило клуб объявить «бойкот прессе»: ни один игрок, тренер или представитель «Лацио» не вышел к журналистам после финального свистка.

Вместо этого клуб опубликовал видео эпизода в своих соцсетях с таким комментарием: