Представители Лацио отказались общаться с прессой после матча с Миланом
Римляне уступили «россонери» в матче Серии А
«Лацио» отказался общаться с прессой после скандальной концовки матча 13-го тура Серии А, в котором «бианкочелести» проиграли «Милану» – 0:1.
В компенсированное время на бровке возник хаос, когда арбитр Джузеппе Коллу изучал возможную игру рукой Страхиньи Павловича, но в итоге решил, что сначала Адам Марушич нарушил правила против серба.
Из-за эмоций с поля были удалены и Макс Аллегри, и ассистент главного тренера «Лацио» Марко Янни.
Недовольство этим решением вынудило клуб объявить «бойкот прессе»: ни один игрок, тренер или представитель «Лацио» не вышел к журналистам после финального свистка.
Вместо этого клуб опубликовал видео эпизода в своих соцсетях с таким комментарием:
«Нам жаль, что сегодня мы не можем выйти в пресс-комнату, но пусть за нас скажут кадры».
