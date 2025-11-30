ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги уволил тренера после четырех подряд поражений
Хулиан Калеро вместе со своим штабом оставил «летучих мышей»
Испанский клуб «Леванте» официально отправил в отставку главного тренера Хулиана Калеро после серии неудачных матчей.
По информации пресс-службы клуба, тренерский штаб Калеро также покинул «летучих мышей».
«Хулиан, ты – часть истории «Леванте», и этот клуб всегда будет твоим домом», – заявила пресс-служба.
Калеро присоединился к «Леванте» в начале лета 2024 года и вывел команду в Ла Лигу.
На его счету 58 матчей во главе «Леванте»: 25 побед, 16 ничьих, 17 поражений.
В турнирной таблице «летучие мыши» находятся в зоне вылета – 19-е место и девять очков.
Comunicado oficial del #LevanteUD— Levante UD (@LevanteUD) November 30, 2025
📝 https://t.co/ANzouBgnpW pic.twitter.com/SHsOwRDgIl
