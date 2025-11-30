Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 ноября 2025, 15:12 | Обновлено 30 ноября 2025, 15:17
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги уволил тренера после четырех подряд поражений

Хулиан Калеро вместе со своим штабом оставил «летучих мышей»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Калеро

Испанский клуб «Леванте» официально отправил в отставку главного тренера Хулиана Калеро после серии неудачных матчей.

По информации пресс-службы клуба, тренерский штаб Калеро также покинул «летучих мышей».

«Хулиан, ты – часть истории «Леванте», и этот клуб всегда будет твоим домом», – заявила пресс-служба.

Калеро присоединился к «Леванте» в начале лета 2024 года и вывел команду в Ла Лигу.

На его счету 58 матчей во главе «Леванте»: 25 побед, 16 ничьих, 17 поражений.

В турнирной таблице «летучие мыши» находятся в зоне вылета – 19-е место и девять очков.

