ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги уволил тренера после четырех подряд поражений

Испанский клуб «Леванте» официально отправил в отставку главного тренера Хулиана Калеро после серии неудачных матчей.

По информации пресс-службы клуба, тренерский штаб Калеро также покинул «летучих мышей».

«Хулиан, ты – часть истории «Леванте», и этот клуб всегда будет твоим домом», – заявила пресс-служба.

Калеро присоединился к «Леванте» в начале лета 2024 года и вывел команду в Ла Лигу.

На его счету 58 матчей во главе «Леванте»: 25 побед, 16 ничьих, 17 поражений.

В турнирной таблице «летучие мыши» находятся в зоне вылета – 19-е место и девять очков.