Вторая лига. 21-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 ноября проходят матчи 21-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам сезона поднимутся в классе победители групп, а вторые места будут играть плей-офф с командами Первой лиги..

Вторая лига. 21-й тур, 30 ноября 2025

11:15. Тростянец – Черноморец-2 Одесса

12:00. Колос-2 Ковалевка – Александрия-2

12:30. Чайка П. Борщаговка – Ребел Киев

13:30. Куликов-Бнлка – Скала 1911 Стрый

Турнирная таблица

11:15. Тростянец – Черноморец-2 Одесса

12:00. Колос-2 Ковалевка – Александрия-2

12:30. Чайка П. Борщаговка – Ребел Киев

13:30. Куликов-Бнлка – Скала 1911 Стрый