Вторая лига. 21-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 ноября видеотрансляции матчей 21-го тура Второй лиги
30 ноября проходят матчи 21-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
По итогам сезона поднимутся в классе победители групп, а вторые места будут играть плей-офф с командами Первой лиги..
Вторая лига. 21-й тур, 30 ноября 2025
Турнирная таблица
11:15. Тростянец – Черноморец-2 Одесса
12:00. Колос-2 Ковалевка – Александрия-2
12:30. Чайка П. Борщаговка – Ребел Киев
13:30. Куликов-Бнлка – Скала 1911 Стрый
