Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая лига. 21-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Чайка
30.11.2025 12:00 – 45+ 0 : 0
Ребел Киев
Украина. Вторая лига
30 ноября 2025, 13:30 |
Вторая лига. 21-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября видеотрансляции матчей 21-го тура Второй лиги

Вторая лига. 21-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Куликов-Белка

30 ноября проходят матчи 21-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам сезона поднимутся в классе победители групп, а вторые места будут играть плей-офф с командами Первой лиги..

Вторая лига. 21-й тур, 30 ноября 2025

  • 11:15. Тростянец – Черноморец-2 Одесса
  • 12:00. Колос-2 Ковалевка – Александрия-2
  • 12:30. Чайка П. Борщаговка – Ребел Киев
  • 13:30. Куликов-Бнлка – Скала 1911 Стрый

Турнирная таблица

11:15. Тростянец – Черноморец-2 Одесса

12:00. Колос-2 Ковалевка – Александрия-2

12:30. Чайка П. Борщаговка – Ребел Киев

13:30. Куликов-Бнлка – Скала 1911 Стрый

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
