Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо поделился эмоциями после безумной победы своей команды над Насьоналем (2:1) в 12 туре чемпионата Португалии.

«Вы уже меня знаете, я не несу ерунды, не придумываю историй. Сегодня, если бы мы проиграли этот матч, я поздравил бы своих игроков. Единственное, чего они не сделали, если мы проиграли 1:0, это не забили гол. Все остальное они сделали правильно

Я рискнул, но они приняли этот риск. Судаков начинает слева, затем переходит в позицию «десятки», а затем, в последние 15 минут, когда выходит Шельдеруп, переходит в позицию «восьмерки». Просто в качестве примера уровня самоотдачи игроков.

Сегодня, будь я проиграл матч, это, конечно, было бы большим разочарованием. Я даже не хочу представлять, что сказали бы все, кто комментирует футбол в Португалии. Но для меня важно то, что я вижу, то, что я ощущаю. А то, что я видел, что я почувствовал – это хорошая команда, которая хорошо играет, со своими ограничениями, потому что у нас есть ограничения.

Когда мы играем против команды в ультранизком блоке, с большими габаритными игроками, с хорошими защитниками в борьбе в штрафной, иногда нам не хватает референсного форварда с другим профилем, чем те, которые есть. Но мы искали решения, давали ширину, запускали людей из глубины, ставили технических игроков, которые могли находить маленькие просторы внутри излишне закрытой обороны, и игроки это заслужили.

Именно поэтому я так сильно праздновал – потому что хотел сразу отдать им должное, ведь победа – их. Мы, тренеры, иногда производим замены, которые срабатывают или не срабатывают», – сказал Моуриньо.

В нынешнем сезоне Бенфика занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Португалии, имея в своем активе 28 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей.